Guardia Revolucionaria versus líder supremo: ¿Ha colapsado el Gobierno de Irán como repite a diario Trump?

Apenas casi nadie ha escuchado su voz. Fuera de las más altas esferas del poder iraní, nadie sabe qué tono tiene, cómo habla, cómo es y qué piensa. Y, sobre todo, qué aspecto tiene. Desde su elección como nuevo líder supremo iraní, retratos del ayatolá Mojtaba Jameneí —hijo de Alí Jameneí, líder supremo hasta el 28 de febrero de este año— están por todos lados en Irán. Pero las fotos son antiguas, previas al bombardeo que mató su padre y le dejó a él gravemente herido, probablemente desfigurado. Su estado actual es un misterio, como también lo es su rol en la toma de decisiones en el país persa.

Antes de la guerra, todo pasaba por su padre. Alí Jameneí, al frente del país desde 1989, construyó su sistema en la órbita de su propia figura. Toda decisión, toda acción, pasaba por sus manos y cabeza. Pero su muerte, junto con la de gran parte de la cúpula política y militar de Irán, lo ha cambiado todo.

En tiempos de guerra, la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de élite de la República Islámica, ha tomado el control. Mojtaba —elegido precisamente por esta guardia—, tiene un poder mucho más simbólico que su padre. "Jameneí hijo está teniendo un rol más de 'manos libres', a pesar de que su palabra parece aún tener una cierta ascendencia. Pero el poder diario, la toma de decisiones, recae ahora en el Consejo de Seguridad Nacional y en la Guardia Revolucionaria", explica el experto iraní Arash Azizi, profesor de la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Concentración en Teherán con imágenes del anterior líder supremo, Alí Jameneí, durante el funeral de un miembro de la Guardia Revolucionaria, el pasado 21 de marzo. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Si Irán, antes del conflicto arrancado hace dos meses, era un país gobernado con la mano dura de un solo hombre —y su sistema islámico, por supuesto—, ahora lo es por una especie de politburó militar, en el que las voces más ideológicas y clericales han pasado a un segundo plano. Irán, desde la revolución islámica de 1979, es un país teocrático, en el que la máxima autoridad política también lo es religiosa.

"Que se aclaren"

Durante las últimas semanas de negociaciones por el momento fallidas, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado constantemente quejándose de que "Irán no se aclara", que su liderazgo ha quedado tan diezmado durante el conflicto que las guerras internas dentro de las altas esferas del poder en Teherán impiden a los iraníes ponerse de acuerdo para las charlas. De hecho, Pakistán, el principal país mediador, se ha quejado a través de fuentes anónimas que aseguran que Irán tarda días en contestar a los mensajes intercambiados por Islamabad.

Esta demora, según los expertos, responde más a las dificultades de comunicación —con líderes, como Mojtaba, escondidos y probablemente convalecientes— que a divisiones internas.

"Las declaraciones de Trump están mal encaminadas y exageradas, sin duda. Hay tensiones internas, por supuesto, pero la cadena de mando está clara. Irán no ha perdido la capacidad de tomar decisiones ni de implementarlas. El Gobierno iraní, a pesar de las múltiples bajas, ha demostrado ser capaz de absorber los golpes y de seguir funcionando", explica Azizi, que considera que a pesar de que el rol de Mojtaba es ahora puramente simbólico, esto puede cambiar en los próximos meses.

"Ahora, herido, no parece estar en posición de reforzar su poder. Pero esto puede cambiar en el futuro, a medida que se recupera él médicamente e Irán, políticamente tras la guerra", dice el experto.

Imagen de archivo de un desfile de la Guardia Revolucionaria. / AFP

Hacia adónde va Irán

En otra de sus coletillas durante las últimas semanas, Trump también ha asegurado por activa y por pasiva que el objetivo en Irán ha sido cumplido: que EEUU ha conseguido un cambio de régimen en Teherán, y que la "gente que gobierna ahora es otra distinta, mucho más lista, y se puede hablar con ellos".

Por supuesto, la República Islámica sigue en pie y los expertos consideran que las voces internas más radicales y beligerantes han salido reforzadas durante la guerra, en detrimento de sectores más moderados y reformistas dentro de Teherán, representados por el actual presidente, Mesud Pezeshkian, y Hasán Rohaní, presidente desde 2013 a 2021.

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Este ha sido el cambio de Irán forzado por Trump. "Aún nos queda mucho por ver. Irán está en un interregno ahora mismo, y necesitamos tiempo para ver cómo acaba solidificándose. Pero lo que sí parece es que el país está yendo hacia la dirección de ser un Estado mucho menos revolucionario e ideológico y mucho más militarista. Esto en cierta forma podría ayudar a que Irán y EEUU lleguen a un acuerdo, pero siempre existió esa posibilidad, ya desde antes de la guerra", zanja Azizi. Pero el ataque sorpresa de Washington e Israel del 28 de febrero rompió esa mesa de negociaciones.