Oriente Próximo
Trump anuncia "contactos muy positivos" con Irán y dice que EEUU "ayudará a liberar" los barcos atrapados en Ormuz
Europa Press
El presidente de Estados Unidos ha anunciado que a partir de este mismo lunes se pondrá en marcha una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
"Este proceso, el Proyecto Libertad, comienza en la mañana del lunes, hora de Oriente Próximo", ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales. El dirigente estadounidense explica que "casi todos" los países del mundo que no están implicados en la "disputa" entre Washington y Teherán han pedido a Washington ayuda para "liberar sus barcos atrapados en el estrecho de Ormuz". "Son neutrales e inocentes", ha señalado.
Por eso "vamos a guiar a sus barcos para que salgan a salvo de estas vías marítimas restringidas para que puedan seguir con su asuntos", todo ello "por el bien de Irán, Oriente Próximo y de Estados Unidos". Una vez hayan salido "han dicho que no volverán hasta que la zona sea segura", ha explicado Trump, que descarta así que se trate de una medida permanente.
Medida 'humanitaria'
De hecho ha destacado el carácter "humanitario" de la medida, aunque ha advertido de que quien interfiera en este "proceso humanitario" tendrá una "respuesta contundente". "Este movimiento de barcos busca sencillamente liberar a estas personas, empresas y países que no han hecho absolutamente nada malo. Son víctimas de las circunstancias", ha planteado.
Se trata de un "gesto humanitario en nombre de Estados Unidos, de los países de Oriente Próximo y, en particular, del país de Irán", ha resaltado antes de mencionar que en muchos de estos buques se están quedando sin alimentos "y todo lo demás necesario para que estas grandes tripulaciones puedan seguir a bordo de forma saludable y salubre".
En cuanto a las conversaciones con Irán, Trump ha destacado que "mis representantes están manteniendo contactos muy positivos con el país de Irán y estos contactos podrían traer algo muy positivo para todos". "Creo que queda mucho por delante para demostrar buena voluntad de todos los que llevan tantos meses combatiendo tan intensamente", ha señalado Trump en su mensaje.
- Casi 800 propietarios de primera línea de playa en Arenales en Elche, en el limbo por el deslinde: a expensas de las concesiones 30 años después
- Leire Arellano Ruiz, de la hoguera Plaza del Mediterráneo, Bellea del Foc infantil 2026
- Las filtraciones en el embalse de San Diego impiden la propuesta de trasvasar agua del Júcar al Segura
- Fallece un peatón atropellado esta madrugada en la N-340 a su paso por Elche
- Nuevos empadronados en Les Naus de Alicante: de Rocío Gómez a cuatro propietarios que querían renunciar a los pisos y ya viven en la urbanización
- Protágoras, filósofo de la Antigua Grecia: “El hombre es la medida de todas las cosas: de las que son, en cuanto que son, y de las que no son, en cuanto que no son”
- La medalla de Jesús Tavira que ayudó a la Policía a encontrar el cadáver del empresario de Alicante
- La Bellea del Foc 2026, antes de ser elegida: así explicó por qué tenía que ser la escogida