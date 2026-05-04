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EEUU

La Casa Blanca publica una imagen de Trump al estilo Mandalorian por el Día de Star Wars

La imagen generada por IA muestra al republicano portando una bandera estadounidense en una mano y acompañado de Yoda

Trump vestido como el Mandelorian, imagen generada con IA.

Trump vestido como el Mandelorian, imagen generada con IA. / Casa Blanca en X

Redacción

Los fans de la saga de George Lucas celebran cada 4 de mayo el Día de Star Wars en referencia al juego de palabras 'May the Fourth be with you (Que la fuerza te acompañe)'. A modo de homenaje, la Casa Blanca publicó en X una imagen generada por inteligencia artificial del presidente Trump ataviado con una vestimenta que simula a la del Mandelorian, portando una bandera estadounidense en una mano y acompañado de Yoda.

"En una galaxia que exige fuerza - América está lista. Este es el camino. Que el 4 de mayo esté contigo", reza el texto que ha compartido la cuenta oficial de la Casa Blanca. En la imagen, además, los usuarios han señalado que la bandera estadounidese tan solo tiene 11 rayas, mientras que la original cuenta con 13.

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Tweet de The White House sobre la fuerza de América en una galaxia que demanda fortaleza.

No es la primera vez que la cuenta oficial de la Casa Blanca en X publica este tipo de contenido. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el perfil ha abandonado el tono institucional tradicional y basa su estrategia comunicativa en memes, vídeos de ambiente e imágenes generadas por inteligencia artificial que retratan al presidente en poses heroicas o épicas.

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