Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania anuncia una tregua para el 6 de mayo y deja en manos de Rusia una eventual prolongación

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este lunes una tregua unilateral para el 6 de mayo y dejó en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para los días 8 y 9 con motivo de la celebración -el 9- del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi.

"Consideramos que la vida humana tiene un valor incomparablemente mayor que cualquier 'celebración' de aniversario. En este sentido, anunciamos un régimen de alto el fuego a partir de las 00.00 hora local del 5 al 6 de mayo", escribió Zelenski en su cuenta de la red social X, en la que pidió a Rusia secundarla.

"En el tiempo que queda hasta ese momento, es realista garantizar que el silencio entre en vigor. Actuaremos de forma recíproca a partir de ese momento", indicó.