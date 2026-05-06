Encuestas de las elecciones en Reino Unido 2026: así están los sondeos de las municipales y regionales en Inglaterra, Escocia y Gales

Las elecciones municipales y regionales que se celebran en Reino Unido este jueves, 7 de mayo, se han convertido en un test crucial para el Gobierno laborista de Keir Starmer cuando aún no ha cumplido dos años en Downing Street. Los sondeos pronostican una debacle del partido del primer ministro y también un retroceso de los conservadores, es decir, una erosión del bipartidismo que daría alas a los ultraderechistas de Reform UK, los izquierdistas del Partido Verde y las formaciones nacionalistas de Escocia y Gales.

La cita electoral es triple: se renuevan los parlamentos de Escocia y Gales y se eligen unos 5.000 concejalías en 136 ayuntamientos de Inglaterra, algunos de los cuales se renuevan en su totalidad y otros parcialmente. Pero algunas de las principales alcaldías, como las de Londres, Manchester o Birmingham, no entran en juego en estos comicios. Si los sondeos aciertan, los comicios pueden dibujar un mapa británico con gobiernos nacionalistas en tres de los cuatro territorios históricos: Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Las encuestas a nivel nacional

En las tres votaciones, los laboristas aparecen, en el escenario más favorable, como la tercera fuerza en la preferencia de los electores. Según el último sondeo de YouGov, Reform UK, el partido del populista Nigel Farage, lidera la intención de voto a nivel nacional con un 26%, seguido del Partido Conservador (19%) y el Labour (18%), mientras que los Verdes (15%) superan a los liberaldemócratas. La suma de conservadores y laboristas podrían quedar por debajo del 40% del apoyo.

Las encuestas en Inglaterra

En Inglaterra, el partido de Starmer se arriesga a perder gran parte de los asientos que ocupa en muchos ayuntamientos y que conquistó en 2022, cuando el Partido Conservador, liderado entonces por Boris Johnson, retrocedió con fuerza como consecuencia del 'Partygate'. Ahora son los laboristas quienes atesoran una enorme impopularidad por las políticas de Starmer. Actualmente, los laboristas cuentan con 2.569 concejales, seguidos de los conservadores con 1.369, los liberaldemócratas con 693, los Verdes con 144 y Reform UK con 2.

De confirmase el varapalo, el laborismo tendría que formar alianzas con otros partidos si quiere conservar parte del gran poder municipal que ahora tiene, siendo el Partido Verde por su izquierda y el Partido Liberal Demócrata por su derecha sus aliados más asequibles.

Las encuestas en Escocia

En Escocia, donde los votantes elegirán a los 129 miembros que componen el Parlamento de Holyrood, los sondeos sitúan al Partido Nacionalista Escocés (SNP) como primera fuerza, aunque sin consenso sobre si logrará la mayoría absoluta en el Parlamento regional, un resultado que reabriría el debate sobre un nuevo referéndum de independencia.

A los independentistas puede beneficiarles el auge de Reform UK porque contribuye a dividir el voto contrario a la secesión. Algunos analistas les vaticinan más de 20 escaños en el Parlamento escocés y una pugna muy enconada con los laboristas por la segunda posición.

Las encuestas en Gales

Y en Gales, donde el laborismo ha sido hegemónico durante 27 años, el Partido de Gales (Plaid Cymru) aparece en los sondeos disputándose el primer puesto, en algunos casos, con Reform UK, en un escenario igualmente fragmentado. No obstante, las encuestas apuntan a que los nacionalistas galeses podrían necesitar apoyos externos o una coalición para formar gobierno.

Los galeses elegirán el nuevo Senedd, el Parlamento de Cardiff, que en esta cita electoral se amplía de 60 a 96 escaños.

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Cabe recordar que, al menos hasta ahora, por tamaño e implantación territorial, los dos grandes partidos se han beneficiado del sistema electoral británico de escrutinio mayoritario uninominal, en el que el candidato más votado en cada circunscripción se lleva el escaño. Este modelo se utiliza en las elecciones municipales de Inglaterra, mientras que en las regionales de Gales e Irlanda del Norte se emplea un sistema proporcional, y en las de Escocia se usa un sistema mixto.