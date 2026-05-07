España convoca a la representante israelí en España para protestar por la detención del español de la Flotilla a Gaza

El Ministerio de Exteriores ha vuelto a convocar a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, para exigir que su país libere al español secuestrado "en alta mar" y llevado a una cárcel israelí para ser juzgado por presuntos lazos con la organización islamista Hamás. La Justicia israelí ha prolongado la detención de Saif Abukeshek, al que acusa (sin haber mostrado pruebas) de terrorismo. Sus abogados denuncian que ha sido amenazado con pasar 100 años en prisión.

El anuncio de la convocatoria de la diplomática israelí, máxima representante en nuestro país desde que Tel Aviv dejó descubierto el puesto de embajador a modo de protesta diplomática, lo ha realizado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante una comparecencia de urgencia este jueves en el Congreso. Ha sido convocado por los grupos minoritarios de izquierdas, Republicanos, Sumar y Bildu, para tratar el asalto del ejército israelí a la Global Sumud Flotilla, una organización humanitaria que pretendía romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza.

"Exigimos su inmediata liberación, y así se lo hemos transmitido a las autoridades israelíes y yo, personalmente, a mi homólogo israelí", ha dicho el ministro José Manuel Albares, que ha subrayado que fue arrestado "en aguas internacionales", algo que ha calificado de inaceptable. "La Flotilla es una organización humanitaria", ha considerado el ministro durante el Pleno del Congreso de los Diputados.

El ministro asegura que se está coordinando en todo momento con el Gobierno brasileño, puesto que el otro de los detenidos, Thiago Ávila, es de esa nacionalidad. Ambos fueron secuestrados por fuerzas del ejército israelí en alta mar junto con otros 175 activistas, de múltiples nacionalidades, que fueron liberados en Grecia tras un acuerdo entre ese país e Israel. El domingo la diplomacia israelí negó haber sometido a los detenidos a malos tratos, pero ellos han aparecido con golpes y denuncian condiciones inhumanas en la prisión donde se encuentran.

El ministro ha anunciado también que ha convocado al embajador de Irán en España, Reza Zabib, por la terrible situación de salud de la premio Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, que permanece inconsciente y lucha por su vida tras meses sin atención médica en una prisión de Irán

Gestiones con Brasil y la UE

El ministro ha detallado que el consulado español en Tel Aviv ha seguido de cerca el caso, asistiendo al detenido en las comparecencias judiciales y manteniendo contacto permanente con su familia. Según Albares, el ciudadano español compareció ante un juez en dos ocasiones y su detención ha sido prorrogada hasta el próximo 10 de mayo después de que un tribunal israelí rechazara el recurso presentado por sus abogados. "El cónsul de España en Tel Aviv estuvo presente durante la vista judicial", ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "El cónsul ya ha solicitado autorización para realizar una nueva visita consular hoy mismo”.

Albares ha defendido este jueves la actuación diplomática del Gobierno español y ha asegurado que desde el primer momento se activaron gestiones “a todos los niveles” para reclamar su liberación y prestar asistencia consular. “Nuestra posición es clara ante la detención ilegal de Saif Abukeshek y su traslado a Israel. Exigimos su inmediata liberación”, ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "Se trata de una acción contraria al derecho internacional", ha dicho el ministro, que ha insistido en que ha hablado del asunto no solo con su homólogo israelí, sino también con el brasileño y con la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas. Es inaceptable que en aguas internacionales se produzca este tipo de actuaciones”, ha concluido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.