EEUU asegura que el alto el fuego con Irán se mantiene pese a una noche de ataques en el estrecho de Ormuz

Mientras Estados Unidos espera la respuesta de Irán al último documento de paz de EEUU, que consiste en 14 puntos cortos, pospone las conversaciones nucleares y fue presentado el miércoles, ambos países se han atacado mutuamente durante esta noche de jueves a viernes.

Este último episodio ha sido el más duro desde que está vigente en la región el alto el fuego anunciado por Pakistán el pasado 7 de abril. Con todo, el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue manteniendo que el cese a las hostilidades sigue vigente. "Nos hemos dado unos golpes de amor, nada más. Ellos han jugado con nosotros. Les hemos destruido", ha dicho Trump durante la madrugada de este viernes.

Todo empezó a última hora de la noche, horario iraní: tres destructores estadounidenses, estacionados el el golfo Pérsico, intentaron cruzar —y lo consiguieron, según Washington— el estrecho de Ormuz en dirección al golfo de Omán.

Ormuz está cerrado doblemente, tanto por el bloqueo iraní del inicio de la guerra como el estadounidense, impuesto por Trump hace casi tres semanas. Irán disparó varios misiles contra los barcos de la Armada del país norteamericano, e "infligió daños significativos al enemigo", según el comando central unificado del Ejército persa. EEUU niega que los ataques iraníes impactasen contra sus embarcaciones.

Como respuesta, Washington bombardeó el puerto de la ciudad iraní de Bandar Abbás y de varias islas iraníes en el estrecho de Ormuz. La trifulca duró varias horas, e incluso obligó a Irán a activar las defensas antiaéreas de Teherán, la capital, a una gran distancia de la región donde tuvo lugar el intercambio de fuego.

"Los incendios han durado varias horas, pero la situación en las islas y ciudades costeras iraníes ha vuelto ya a la normalidad", ha declarado este viernes por la mañana la televisión estatal iraní, IRIB. Esta es la segunda ocasión en la que EEUU e Irán se atacan mutuamente desde el alto el fuego. La primera vez fue el lunes de esta misma semana, también en una escaramuza entre embarcaciones estadounidenses y persas en Ormuz.

"El alto el fuego se mantiene, pero si se rompe, entonces será fácil de ver. Habrá una enorme explosión en Irán. Así que mejor que firmen el acuerdo rápidamente. Las charlas están yendo bien, pero tienen que entender que si no firman rápido, entonces sufrirán mucho", ha declarado Trump este viernes por la madrugada.

Castigo a Emiratos

Pocas horas después de esta última escaramuza, Emiratos Árabes Unidos ha confirmado haber estado repeliendo un ataque con drones y misiles balísticos lanzado desde Irán. Esta semana, Teherán ha lanzado ataques parecidos contra Emiratos en al menos tres ocasiones. Las autoridades emiratíes aseguran que responderán a los bombardeos, pero aún no lo han hecho.

De entre todos los países del Golfo, Dubai ha sido la capital más dura y crítica contra la República Islámica: filtraciones a la prensa han asegurado que Emiratos, durante el conflicto, ha estado presionando a Washington para que no pare con la guerra ni firme un alto el fuego, sino que presione para conseguir un cambio de régimen en Irán que no ha acabado resultando.

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Justo lo contrario: el régimen islámico iraní sale de esta guerra con un líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, muerto, junto con gran parte de sus antiguos altos cargos. Pero la República Islámica ha conseguido sobrevivir los ataques externos, y ha reforzado —por el momento— su control férreo sobre todo el país.