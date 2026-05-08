Reunión en Washington
Lula señala que Trump le dijo que "no piensa" invadir Cuba
El mandatario brasileño apunta que esta declaración de intenciones constituye una "gran señal"
EP
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, le ha trasladado durante el encuentro mantenido entre ambos este jueves en la Casa Blanca que "no piensa" invadir Cuba.
"Si la traducción fue correcta, él (Donald Trump) dijo que no piensa invadir Cuba”, manifestó el mandatario brasileño en una rueda de prensa desde la embajada de Brasil en Washington, tras la citada reunión, considerando que esas palabras constituyen "una gran señal" mientras que, defendió, La Habana "quiere dialogar".
Lula aseguró que el mandatario estadounidense dijo que el Gobierno isleño desea "dialogar" y "encontrar una solución para poner fin a un bloqueo" que, consideró, “nunca ha dejado a Cuba ser un país completo y libre, desde la victoria de la revolución (1959)”; se puso a disposición de Washington, si lo “necesita”, para abordar esta cuestión, poco después de lamentar que el país del Caribe sufre “el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad”.
- La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: lluvias muy fuertes, tormentas y posible granizo en la provincia
- La ruta de senderismo en Alicante que más brilla en primavera: fácil, circular y hasta con pozas de agua
- El tren que unía Benidorm con Dénia tendrá una segunda vida en las Islas Baleares
- El Consorcio de Bomberos destruye con redes el anidamiento de vencejos protegidos en su parque de Torrevieja
- La consellera de Educación: 'Una subida de 1.050 euros al año situará a los docentes por encima de la media nacional en cuanto a salarios
- El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
- Los sindicatos tachan de 'insulto' y 'vergüenza' la oferta de la conselleria para los profesores
- Una de las serpientes más raras del planeta está en Benidorm: el “fantasma verde de Gunalen” llega por primera vez a Europa