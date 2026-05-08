Atraco con rehenes en un banco de la ciudad alemana de Sinzig
Un importante dispositivo policial se ha desplegado en la zona
EFE
Un atraco a un banco con rehenes en Sinzig (oeste de Alemania) ha obligado a un fuerte despliegue policial en el centro de la localidad, informaron medios como el diario Bild y el portal de noticias T-Online.Según indicó en un comunicado la Policía "en estos momentos hay numerosos agentes desplegados en la zona de Sinzig".
Hacia a las 7.00 GMT, operativos de las fuerzas especiales de la policía se dirigían hacia el centro de la ciudad, acompañados por un helicóptero, después de que un hombre amenazara a un trabajador del banco.Se desconoce si el atraco y secuestro lo han realizado una o varias personas, y frente a la filial del banco hay un furgón blindado para el transporte de dinero.
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