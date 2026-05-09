Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski destaca las "fructíferas" negociaciones en EEUU y espera ya en Kiev a los representantes de Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este viernes las "fructíferas" negociaciones que en la víspera mantuvo el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, Rustem Umerov, con representantes de la Administración de Donald Trump en Miami, Florida, y ha adelantado que los siguientes diálogos se celebrarán en Kiev "a finales de primavera y principios de verano".

"Las negociaciones fueron fructíferas. Estamos coordinando el calendario de las visitas y esperamos la llegada de representantes del presidente estadounidense (Donald Trump) a Kiev a finales de primavera y principios del verano", ha contado Zelenski, que confía en que ahora sí se pueda "implementar e intensificar la diplomacia".

Tal y como adelantó el jueves, estas conversaciones, las primeras después del largo parón provocado por la guerra en Irán, han servido para abordar cuestiones humanitarias, en especial lo relacionado con el intercambio de prisioneros, además de ultimar "detalles" sobre acuerdos de seguridad.