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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Ucrania se compromete a colaborar con los bálticos para evitar incidentes con los drones
El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, aseguró este domingo que Ucrania está dispuesta a cooperar con los países bálticos para evitar incidentes con drones como los que se han ido sucediendo en los últimos meses y que atribuyó a la guerra electrónica rusa.
En un mensaje en X, Sibiga informó de una conversación con su homóloga letona, Baiba Braze, en la que abordaron los recientes incidentes en Letonia con estos vehículos aéreos no tripulados, y subrayó que "las investigaciones han demostrado que se trató de un acto de guerra electrónica rusa destinado a desviar deliberadamente los drones ucranianos de sus objetivos en Rusia".
"Reafirmé la voluntad de Ucrania de colaborar con los países bálticos y Finlandia para prevenir este tipo de incidentes, incluida la participación directa de nuestros especialistas", indicó.
Zelenski afirma que se prepara un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia, con la mediación de Estados Unidos, ya se está preparando.
"El intercambio de prisioneros -1.000 por 1.000- se está preparando y debe llevarse a cabo. Los estadounidenses asumieron la responsabilidad de garantizarlo", dijo el presidente durante su habitual discurso diario a la nación y precisó que el Cuartel General de Coordinación de Ucrania ha entregado a la parte rusa las listas de los 1.000 prisioneros de guerra.
Zelenski subrayó que hubo mediación estadounidense para alcanzar este acuerdo sobre el intercambio y que, en consecuencia, Ucrania espera que la parte estadounidense "desempeñe un papel activo para garantizar su cumplimiento".
Zelenski subraya la necesidad de encontrar el formato adecuado para reunirse con Putin
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo en su habitual discurso diario a la nación que Ucrania está preparada hace mucho tiempo para reunirse con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, y señaló que lo que hace falta ahora es encontrar el formato adecuado.
"Ahora el propio Putin afirma que por fin está listo para reuniones reales. Le hemos empujado un poco en esa dirección y nosotros mismos llevamos mucho tiempo preparados para tales reuniones; ahora hay que encontrar un formato", declaró.
Zelenski subrayó que "hay que poner fin a esta guerra y la seguridad debe garantizarse de forma fiable".
Zelenski saluda la ausencia de ataques masivos, pero lamenta la falta de tregua en el frente
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su alivio este domingo en el segundo día de alto el fuego entre Rusia y Ucrania por la ausencia de ataques masivos rusos, aunque lamentó que la tregua no se ha notado cerca del frente.
"Es un alivio que, por el momento, hoy no se hayan producido ataques masivos -ni ataques con misiles ni aéreos-. Sin embargo, en las zonas próximas al frente, en las localidades cercanas a la línea de combate no ha habido tregua", escribió en un mensaje en Telegram.
Señaló que los rusos continúan con su ofensiva en aquellos frentes que consideran clave, donde hay bombardeos y se han producido ataques con drones de diversos tipos.
Rusia exige una explicación a Armenia por permitir a Zelenski amenazar a Moscú
El Kremlin exigió este domingo una explicación a Armenia por invitar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebró el lunes pasado en Ereván.
"Por supuesto, seguramente esperamos alguna clase de explicación", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión rusa.
Peskov consideró "no muy normal" que Ereván haya cedido a Zelenski "una plataforma para realizar declaraciones absolutamente antirrusas", en alusión a la frase de que Rusia teme "que los drones sobrevuelen la plaza Roja" con ocasión del desfile de la Victoria sobre la Alemania nazi que tuvo lugar ayer sábado.
Zelenski afirma que sanciones contra Rusia y otras formas de presión están dando resultado
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que las sanciones contra Rusia y otras formas de presión está dando resultado, y subrayó la necesidad de que la cooperación en Europa siga siendo sólida.
"Está claro que el efecto combinado de las sanciones contra Rusia y otras formas de presión está dando los resultados necesarios. ¡Gracias a todos los que están colaborando!", escribió en un mensaje en redes sociales.
Rusia lanzó desde la pasada medianoche 27 drones contra Ucrania
Rusia lanzó desde anoche contra Ucrania 27 drones que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar en su totalidad, informó la Fuerza Aérea ucraniana este domingo, el segundo de los tres días de alto el fuego entre Moscú y Kiev.
El comunicado precisa que los vehículos aéreos no tripulados de los tipos Shahed, Gerbera e Italmas, así como drones réplica Parodia, fueron lanzados a partir de la medianoche desde las direcciones rusas de Primorsko-Ajtarsk y Mílerovo.
Rusia acusa a Ucrania de violar la tregua de Trump al atacar Crimea y otras cinco regiones
Rusia acusó este domingo a Ucrania de violar por segunda jornada consecutiva la tregua acordada con mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump, al atacar la anexionada península de Crimea y cinco regiones del país.
Según el parte de guerra del Ministerio de Defensa, el Ejército ucraniano atacó con artillería y drones la anexionada Crimea, las regiones fronterizas de Rostov, Kursk y Bélgorod, estas dos últimas las más castigadas por la guerra, y las de Krasnodar y Kaluga.
Putin condiciona una reunión con Zelenski a la firma de un acuerdo definitivo de paz
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este sábado que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en un tercer país, si bien ha puesto como condición que haya sobre la mesa un acuerdo definitivo de paz para poner fin al conflicto con Kiev.
"Sería posible reunirse en un tercer país, pero solo si se alcanza un acuerdo definitivo sobre un tratado de paz, que debería estar diseñado con una perspectiva a largo plazo", ha señalado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias TASS.
Putin también ha asegurado que hasta ahora Ucrania no ha presentado ninguna propuesta de intercambio de prisioneros, como contempla la tregua de tres días alcanzada entre las partes y anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar el alto el fuego de tres días
Las autoridades de Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de volar el alto el fuego de tres días anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado este sábado que las fuerzas ucranianas están llevando a cabo violaciones generalizadas del alto el fuego en vigor desde hace unas horas con ataques a posiciones militares en territorio ruso, a los que Moscú está respondiendo en consecuencia.
"Ucrania está violando el alto el fuego y las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado ataques contra objetivos civiles en regiones rusas y posiciones de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales", ha anunciado el sábado el Ministerio de Defensa ruso, usando la designación empleada por Moscú para describir la invasión de Ucrania.
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