¿Por qué no hay un protocolo único en la UE ante el hantavirus? Lo que puede y no puede hacer Bruselas en crisis sanitarias

La Comisión Europea trata de dar asistencia y coordinar la respuesta de los países afectados por la crisis del hantavirus, después del brote en el crucero MV Hondius, con al menos 11 contagios confirmados y dos muertos, pero las competencias en materia sanitaria son exclusivas de los gobiernos de la Unión Europea.

Estos son los pasos que ha seguido la crisis y lo que puede y no puede hacer Bruselas en estos casos:

El 2 de mayo, la Comisión Europea y los países del bloque fueron notificados de "un brote de enfermedad respiratoria grave a bordo del MV Hondius", provocado por la variante Andes del hantavirus, la única que se contagia entre personas. Esa notificación se hizo a través del Sistema de Alerta Temprana y Respuesta de la UE.

Ese sistema permite alertar de posibles amenazas sanitarias transfronterizas de forma inmediata, sean del tipo que sean. Se considera necesario activarlo cuando esa amenaza "es inusual o inesperada para el lugar y el momento dados", lo cual sería el caso del crucero. También cuando la mortalidad sea alta, se propague rápido o afecte a varios países haciendo necesaria una respuesta coordinada, como en este caso.

Es el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, encargado de evaluar riesgos y dar asesoramiento científico, quien las recibe. Este sistema se reforzó tras la epidemia del covid 19, pero ya existía antes. Es el mismo que se ha utilizado en otras crisis relacionadas con brotes de enfermedades infecciosas como el ébola o la viruela del mono.

En su evaluación el pasado lunes, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades calificó el riesgo de "muy bajo". Los expertos alegan que para que se transmita el virus, el contacto debe ser "estrecho y prolongado" y que ya se tomaron medidas a bordo del barco precisamente para reducir ese riesgo entre los pasajeros y la tripulación.

El miércoles 6 de mayo, cuatro días después, un experto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades fue enviado al barco. El objetivo era que pudiera contribuir a la investigación del brote e informar a los gobiernos europeos de la situación en el barco para asistir en la repatriación de los pasajeros.

Ese mismo día tuvo también lugar la primera reunión del Comité de Seguridad Sanitaria. Este comité reúne representantes de todos los gobiernos europeos y permite que los Veintisiete compartan información sobre la situación, las medidas que están tomando, las necesidades que puedan tener o los riesgos a tener en cuenta. En esa reunión suelen participar también expertos.

El jueves 7 de mayo, la Comisión convocó a representantes de España, el país al que se dirigía el crucero MV Hondius, y de Países Bajos, bandera del barco, para coordinar el desembarco. Una reunión posterior incluyó además a representantes de todos los gobiernos europeos con nacionales a bordo.

Sí, la pasada semana España activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar asistencia en las operaciones de evacuación. Francia, Países Bajos, Grecia e Irlanda están dando apoyo. También Noruega, que, aunque no es miembro de la UE, participa en el mecanismo, movilizó un avión de evacuación médica. Además, un experto del Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias se ha desplazado hasta Tenerife para apoyar a las autoridades españolas.

Una de los cinco pasajeros franceses a bordo del barco se encuentra en cuidados intensivos y las autoridades han identificado al menos a 22 personas como contactos estrechos. El resto de pasajeros y personas que hayan podido estar en contacto con ellos tendrán que hacer cuarentena domiciliaria mientras se evalúa su caso.

Alemania lleva también a cabo un exhaustivo control de los cuatro pasajeros a bordo del barco, a los que se les harán pruebas y un seguimiento hasta que concluya el periodo de incubación del virus, informa Gemma Casadevall. Por su parte, Países Bajos ha impuesto una cuarentena de seis semanas. Mientras que Italia, por ejemplo, plantea reforzar los controles en vuelos procedentes de zonas afectadas, informa Irene Savio.

La Comisión ha confirmado que las reuniones del Comité de Seguridad Sanitaria continuarán para "armonizar las medidas para el desembarque seguro, la repatriación y el seguimiento de los pasajeros". En paralelo, también siguen los contactos multilaterales con los países afectados y en el marco del Mecanismo de Protección Civil, casi a diario. El objetivo es que los países tengan la información de último minuto, puedan seguir posibles contagios y adapten así la respuesta.

No mucho más. En 2022, en respuesta a la pandemia del covid 19, la Comisión Europea reforzó algunos de estos mecanismos. Por ejemplo, dio al Comité de Seguridad Sanitaria la potestad de emitir opiniones y directrices con medidas específicas para mejorar la coordinación de la respuesta ante emergencias sanitarias.

Esto ocurrió, por ejemplo, con los periodos de cuarentena, las medidas de aislamiento o las restricciones de viaje durante el covid. Pero en la práctica, cada gobierno acabó haciendo lo que consideraba necesario. Porque en último término, ninguna de esas recomendaciones es legalmente vinculante, dejando en manos de los países la decisión última.

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Otra de las posibles medidas, en caso de que fuera necesario, como ocurrió con las vacunas contra el coronavirus, sería la posibilidad de realizar compras conjuntas. El objetivo es evitar que los países de la UE compitan en los mercados por medicamentos o equipamiento médico esencial en caso de crisis.