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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que comparte con España “la idea de que Europa debe ser autosuficiente”
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia asegura haber derribado cerca de 300 drones ucranianos sobre su territorio
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 286 drones ucranianos de ala fija sobre quince regiones rusas y los mares Negro y Azov, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la noche pasada, desde las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del 12 de mayo de este año hasta las 7:00 hora de Moscú (04:00) del 13 de mayo, las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 286 vehículos aéreos no tripulados ucranianos de ala fija", señaló el mando ruso en su canal de MAX, el Telegram ruso. El gobernador de la sureña región de Rostov del Don, Yuri Slúsar, informó del derribo de dos decenas de drones en las cercanías de las ciudades Kámensk-Shajtinski y Novoshájtinsk y cuatro distritos de la región.
Rusia lanza 139 drones contra Ucrania durante la noche
Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 139 drones de larga distancia, entre ellos varios aparatos sin carga explosiva que los rusos utilizan para confundir a las defensas enemigas, según informó en su parte de este miércoles la Fuerza Aérea ucraniana. Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar o neutralizar con interferencias electrónicas 111 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania. Otros 20 drones, todos ellos de ataque, impactaron en trece localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros cuatro lugares.
Zelenski dice que comparte con España “la idea de que Europa debe ser autosuficiente”
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este lunes en Kiev a la presidenta del Congreso español de los Diputados, Francina Armengol, con quien coincidió en la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia de Europa en materia de defensa.
“Compartimos la idea de que Europa debe ser autosuficiente a la hora de proteger su espacio aéreo de misiles balísticos, drones y otras amenazas”, escribió Zelenski en X tras recibir a Armengol.
Alumnos de cuatro regiones rusas estudiarán a distancia por amenaza de drones
Los alumnos de escuelas y universidades rusas de cuatro regiones del país estudiarán a distancia durante los próximos días debido a la amenaza de ataques de drones ucranianos, informaron medios locales.
Según el canal de Telegram Readovka, se trata de las regiones de Penza, Lípetsk y Stávropol.
Armengol transmite en la Rada el apoyo de España al ingreso en la UE de Ucrania
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, transmitió este martes en un discurso pronunciado ante la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania el apoyo inequívoco de España a las aspiraciones ucranianas de ingresar en la Unión Europea (UE).
“La perspectiva de adhesión sigue siendo el síntoma más palpable del apoyo inquebrantable de la Unión a la libertad, independencia y soberanía de Ucrania”, dijo Armengol.
La UE y Ucrania refuerzan su cooperación educativa con miras a la adhesión
La Unión Europea y Ucrania celebraron este martes su primer diálogo de alto nivel sobre educación, en el que la comisaria de Derechos Sociales, Roxana Mînzatu, y el ministro ucraniano de Educación, Oksen Lisovyi, repasaron los avances de una cooperación que moviliza más de 1.000 millones de euros hasta 2027.
"La educación es un pilar central de la recuperación, la reconstrucción y la integración europea de Ucrania", afirmó Mînzatu tras el encuentro celebrado en la sede de la Comisión en Bruselas, donde subrayó que el diálogo se celebra "en un momento decisivo" del proceso de preparación para las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE.
Rusia da por terminada la tregua de Trump
Rusia dio hoy por terminada la tregua acordada con mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump, para conmemorar el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, y reanudó los ataques contra Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa ruso.
"Con el fin de la tregua las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron la operación militar especial", anunció el mando castrense ruso en su canal de MAX, el Telegram ruso.
Defensa indicó que la agrupación militar Norte atacó las fuerzas ucranianas en las regiones de Sumi y Járkov, donde Rusia busca crear una zona de seguridad, causando desde la medianoche 145 bajas.
El Kremlin rebaja las expectativas sobre un posible fin de la guerra de Ucrania
El Kremlin rebajó este martes las expectativas de un pronto fin de la guerra de Ucrania y matizó los últimos comentarios al respecto del presidente ruso, Vladímir Putin.
"El presidente afirmó (en rueda de prensa el 9 de mayo) que Rusia sigue abierta al diálogo", explicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, en relación con sus últimas declaraciones en las que aseguró creer que la guerra "se acerca a su fin".
De este modo, explicó que "el trabajo acumulado en el proceso de paz nos permite afirmar que realmente se acerca a su conclusión. Pero en este contexto, no podemos hablar de nada concreto en este momento".
Zelenski acusa a Rusia de "poner fin" al alto el fuego con nuevos ataques contra Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este martes a Rusia de "poner fin al silencio parcial" de los últimos días, en referencia al alto el fuego de 72 horas entre el 9 y el 11 de mayo, con el lanzamiento de más de 200 drones contra varios puntos del país, incluida la capital, Kiev.
"Rusia eligió poner fin al silencio parcial que había durado varios días. Durante la noche, se lanzaron más de 200 drones de ataque contra Ucrania", ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha agregado que las tropas rusas han lanzado además "más de 80" bombas aéreas contra distintos puntos del frente, alcanzados también por "más de 30 bombardeos".
Así, ha resaltado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado drones en Kiev, Dnipropetrovsk, Yítomir, Mikolaiv, Sumi, Járkov y Chernígov, al tiempo que ha confirmado daños en "instalaciones energéticas, edificios de apartamentos y una guardería", además de infraestructura ferroviaria, sucesos que, según Zelenski, han dejado "víctimas mortales", sin dar una cifra.
Rusia ataca Ucrania con varios enjambres de drones después de tres días de tregua
La Fuerza Aérea ucraniana volvió a informar durante la madrugada de este martes de la entrada al espacio aéreo de Ucrania de varios enjambres de drones rusos dirigidos contra distintas regiones del país.
Este nuevo gran ataque ruso tiene lugar después de tres días de relativa calma en los que las fuerzas del Kremlin se abstuvieron de lanzar bombardeos de larga distancia de entidad contra territorio enemigo en el contexto de la tregua de tres días mediada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.
La tregua empezó el sábado y terminó ayer. Durante el tiempo que duró la tregua, ambos bandos dejaron de lanzar sus habituales ataques masivos contra las retaguardias enemigas. Las hostilidades continuaron en el frente entre acusaciones mutuas de violar el alto el fuego.
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