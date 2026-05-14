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Dimite el director de Microsoft en Israel tras destaparse que usó su tecnología para espiar a millones de personas en Gaza y Cisjordania

Una investigación de The Guardian, +972 Magazine y Local Call descubrió el año pasado que la agencia de espionaje israelí había utilizado la plataforma de computación en la nube Azure para almacenar de forma masiva los registros de llamadas telefónicas de civiles palestinos

Una cámara de seguridad junto a una bandera de Israel.

Una cámara de seguridad junto a una bandera de Israel. / Europa Press/Contacto/Alexander Demianchuk

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

El director de la filial israelí de Microsoft, Alon Haimovich, dimitirá después de destaparse que la agencia de espionaje del Estado hebreo utilizó la infraestructura de nube del gigante informático para la vigilancia masiva de millones de personas en Gaza y Cisjordania.

Una investigación de The Guardian, +972 Magazine y Local Call descubrió el año pasado que la Unidad 8200, el cuerpo de espionaje de élite del ejército de Israel, utilizó la plataforma Azure para almacenar los registros de de llamadas telefónicas de civiles palestinos a gran escala. Este sistema indiscriminado sirvió para escuchar diariamente las conversaciones íntimas de ciudadanos corrientes.

Tras estallar el escándalo, Microsoft anunció una investigación interna para examinar sus relaciones comerciales con el ejército israelí, que, según los investigadores de la ONU, ha perpetrado un genocidio en la Franja de Gaza que ha acabado con la vida de más de 75.000 personas. La investigación ha concluido recientemente, pero por ahora no se han hecho públicas sus conclusiones.

Bombardeo contra el Café y Cafetería Lorance en la playa de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, al amanecer del 466.º día de la guerra en Gaza.

Bombardeo contra el Café y Cafetería Lorance en la playa de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, al amanecer del 466.º día de la guerra en Gaza. / Mohammed Skaik / Zuma Press / ContactoPhoto

El periódico económico israelí Globes informó el lunes que Haimovich y otros directivos dejaron su cargo en Microsoft tras una polémica interna en la filial relacionada con una violación de sus códigos éticos. Las condiciones de servicio de Azure prohíben el uso de su tecnología para facilitar la vigilancia masiva. Es por eso que, a finales del año pasado, la compañía bloqueó el acceso de la Unidad 8200 a sus servicios de cloud e inteligencia artificial.

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Según The Guardian, el rol de Haimovich fue crucial para conectar la filial israelí de Microsoft con la célebre agencia de espionaje militar del ejército. Lo hizo después que, en 2011, el comandate de la unidad se reuniese con Satya Nadella, director ejecutivo del gigante tecnológico.

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