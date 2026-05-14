Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero confinado norovirusLlorca negociación profesoresCondena matar gato exparejaReunión Alicante peñas Real MadridCompra Instituto BernabeuSarabia insulta árbitros
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU ofrece de nuevo ayuda humanitaria adicional a Cuba por valor de más de 85 millones de euros, mientras La Habana denuncia el bloqueo de Washington como causa de la crisis

Donald Trump.

Donald Trump. / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Trump sigue amenazando a México con tomar el control si "no hace su trabajo" con el narcotráfico.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  2. Un proyecto científico erradica casi 6.000 erizos de mar en aguas de Mallorca para proteger una especie de alga
  3. La Policía Nacional trata de identificar a las personas que golpearon a un ladrón en Alicante
  4. Varios ciudadanos reducen a un ladrón al intentar robar dos motos a sus dueños en un semáforo de Alicante
  5. William Faulkner, escritor: 'Algunas personas son amables sólo porque no se atreven a ser de otra forma
  6. Tráfico en la provincia hoy: nivel amarillo por atascos en la A-70 y un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà
  7. Mata a golpes a un amigo con un palo en Pilar de la Horadada y finge que ha muerto atropellado
  8. Una jueza investiga a Vito Quiles por viajar en el Ave de Alicante a Madrid sin pagar todo el trayecto

Ya se extrae más arena en el planeta de la que puede reponer la naturaleza, alerta un estudio

Ya se extrae más arena en el planeta de la que puede reponer la naturaleza, alerta un estudio

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Rojales celebra la Romería de San Isidro 2026 con un amplio programa de actos tradicionales, música y gastronomía popular

Rojales celebra la Romería de San Isidro 2026 con un amplio programa de actos tradicionales, música y gastronomía popular

José Pedro Martínez Tormo, director del Colegio CEU Jesús María Alicante: "Educar no es solo enseñar contenidos, sino acompañar a los alumnos en su crecimiento personal, social y emocional".

José Pedro Martínez Tormo, director del Colegio CEU Jesús María Alicante: "Educar no es solo enseñar contenidos, sino acompañar a los alumnos en su crecimiento personal, social y emocional".

Horario y dónde ver el Elche-Getafe de la jornada 37 de Primera división

Horario y dónde ver el Elche-Getafe de la jornada 37 de Primera división

El concierto de la Unión Musical Torrevejense con Johan de Meij protagoniza la programación cultural de Torrevieja este fin de semana

El concierto de la Unión Musical Torrevejense con Johan de Meij protagoniza la programación cultural de Torrevieja este fin de semana
Tracking Pixel Contents