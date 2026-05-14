Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero confinado norovirusLlorca negociación profesoresCondena matar gato exparejaReunión Alicante peñas Real MadridCompra Instituto BernabeuSarabia insulta árbitros
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice que comparte con España “la idea de que Europa debe ser autosuficiente”

Un hombre, este miércoles en el memorial a los soldados ucranianos y voluntarios internacionales muertos en la guerra.

Un hombre, este miércoles en el memorial a los soldados ucranianos y voluntarios internacionales muertos en la guerra. / SERGEY DOLZHENKO

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  2. Un proyecto científico erradica casi 6.000 erizos de mar en aguas de Mallorca para proteger una especie de alga
  3. La Policía Nacional trata de identificar a las personas que golpearon a un ladrón en Alicante
  4. Varios ciudadanos reducen a un ladrón al intentar robar dos motos a sus dueños en un semáforo de Alicante
  5. William Faulkner, escritor: 'Algunas personas son amables sólo porque no se atreven a ser de otra forma
  6. Tráfico en la provincia hoy: nivel amarillo por atascos en la A-70 y un accidente en la N-332 a la altura de Coveta Fumà
  7. Mata a golpes a un amigo con un palo en Pilar de la Horadada y finge que ha muerto atropellado
  8. Una jueza investiga a Vito Quiles por viajar en el Ave de Alicante a Madrid sin pagar todo el trayecto

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Rojales celebra la Romería de San Isidro 2026 con un amplio programa de actos tradicionales, música y gastronomía popular

Rojales celebra la Romería de San Isidro 2026 con un amplio programa de actos tradicionales, música y gastronomía popular

Ya se extrae más arena en el planeta de la que puede reponer la naturaleza, alerta un estudio

Ya se extrae más arena en el planeta de la que puede reponer la naturaleza, alerta un estudio

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

José Pedro Martínez Tormo, director del Colegio CEU Jesús María Alicante: "Educar no es solo enseñar contenidos, sino acompañar a los alumnos en su crecimiento personal, social y emocional".

José Pedro Martínez Tormo, director del Colegio CEU Jesús María Alicante: "Educar no es solo enseñar contenidos, sino acompañar a los alumnos en su crecimiento personal, social y emocional".

Horario y dónde ver el Elche-Getafe de la jornada 37 de Primera división

Horario y dónde ver el Elche-Getafe de la jornada 37 de Primera división
Tracking Pixel Contents