El Pentágono cancela el despliegue de tropas militares de EEUU en Polonia

El Pentágono canceló el despliegue de una brigada blindada de Estados Unidos que se dirigía a Polonia, en un movimiento más del plan del presidente Donald Trump de reducir la presencia militar de su país en Europa, según informa la prensa estadounidense. Abordado por EFE, el Pentágono declinó aportar más detalles, mientras funcionarios estadounidenses indicaron -a medios- que la cancelación del despliegue de la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería, compuesta por más de 4.000 efectivos, forma parte de una reconfiguración de la presencia militar de EEUU en Europa y que es probable que se tomen medidas adicionales.

Esta decisión se enmarca en una política más amplia anunciada por Trump de reducir la presencia de efectivos de Estados Unidos en el viejo continente y que ahonda en las tensiones con Europa por asuntos relacionados con Defensa. A principios de mayo, el mandatario estadounidense aseguró que retiraría a más de 5.000 soldados de Alemania en un plazo de entre seis a doce meses, como respuesta a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, en las que cuestionaba la estrategia de Washington en la guerra contra Irán y llegaba a afirmar que Teherán estaba "humillando" a Estados Unidos.

El jefe de Estado norteamericano afirmó además que en el futuro "serían muchos más" los militares que saldrían de Alemania. El Pentágono también ha confirmado -en varias ocasiones- que su objetivo a largo plazo es que los aliados europeos asuman la mayor parte de la carga de la defensa convencional y poder reducir el papel militar de Estados Unidos en ese continente.

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La salida del contingente estadounidense de Alemania dejaría las tropas de EEUU en Europa en unos 80.000 soldados, según los cálculos del Departamento de Defensa, cifra similar al despliegue previo a la guerra de Ucrania que comenzó en febrero de 2022. En Europa, la mayor concentración de efectivos de Estados Unidos se encuentra en territorio alemán, con unos 36.400 militares; seguida por la que está en Reino Unido, con 10.156. En conjunto, las bases y emplazamientos estadounidenses en Europa se reparten entre 31 bases permanentes y diecinueve ubicaciones adicionales con acceso del Departamento de Defensa.