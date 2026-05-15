Un brote de ébola en la República Democrática del Congo deja ya 65 muertos

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) declararon un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri (este) que deja ya al menos 65 muertos y 246 casos sospechosos, según informó este viernes la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

"Se han notificado aproximadamente 246 casos sospechosos y 65 fallecimientos, principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara. Se han registrado cuatro fallecimientos entre los casos confirmados por laboratorio", publicaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA en un comunicado.

El brote fue confirmado tras detectar el virus del Ébola -una cepa diferente al Zaire- en 13 de las 20 muestras analizadas en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) de la RDC y después de consultar con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública de este país.

Los CDC también mostraron su preocupación por el riesgo de una mayor transmisión debido al contexto de zonas urbanas, al "intenso movimiento" de la población, la movilidad relacionada con la minería en Mongwalu, la inseguridad en las zonas afectadas, las deficiencias en el registro de contactos, los desafíos en la prevención y el control de infecciones, y la proximidad de las zonas afectadas a Uganda y Sudán del Sur.

Por todo ello, convocó para este viernes una reunión urgente de coordinación de alto nivel con las autoridades sanitarias de congoleñas, ugandesas y sudanesas, junto con otros actores como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de la Onu para la Infancia (UNICEF) o la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Además, invitó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, de la Unión Europea, de China y de Canadá, junto con diversos laboratorios farmacéuticos, instituciones internacionales y diferentes ONG.

La reunión se centrará en la respuesta inmediata, la coordinación transfronteriza, la vigilancia, el apoyo de laboratorio, la prevención y el control de infecciones, la comunicación de riesgos, los entierros seguros y dignos, y la movilización de recursos.

Por último, instó a las comunidades afectadas y en riesgo a seguir las directrices de las autoridades sanitarias, notificar los síntomas con rapidez, evitar el contacto directo con casos sospechosos y apoyar a los equipos de respuesta.

El país sufrió otro brote de ébola entre el 4 de septiembre y el 1 de diciembre de 2025, y causó 45 muertos y 64 casos en la provincia de Kasai (centro), y se trata del decimoséptimo brote de esta enfermedad declarado en el país desde que se descubrió por primera vez en 1976.

Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%, afecta a humanos y otros primates y se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados.

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