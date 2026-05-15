Termina el lento escrutinio en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez al segundo turno de las elecciones presidenciales de junio

La primera vuelta presidencial en Perú se realizó el 12 de abril y recién este viernes terminó el recuento de los votos. El lento escrutinio de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) definió que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el segundo turno el próximo 7 de junio. La hija del ex autócrata obtuvo el 17% de las adhesiones. Pelea por cuarta vez por su acceso al Palacio Pizarro. En una de las tantas ironías de la política del país sudamericano, su rival, que cosechó el 12% de los sufragios, levanta la figura de Pedro Castillo, su rival en 2021, actualmente condenado por su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

Sánchez pasó a esta instancia gracias a los 21 210 votos de diferencia que le sacó al ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. La disputa voto a voto estuvo marcada por las permanentes denuncias del ex alcalde de Lima de un presunto fraude en las urnas que lo perjudicaba. El Jurado Nacional de Elecciones rechazó finalmente los pedidos de nulidad impulsados del multimillonario.

"La aceptación de los resultados electorales por parte de Renovación Popular representa un primer momento en el que la razón y las reglas se imponen frente a las bravatas como la peligrosa narrativa del fraude que intentó, sin pruebas, instalarse en las últimas semanas alrededor de la elección presidencial rumbo al balotaje", señaló en su editorial de este viernes el diario limeño La República.

A pesar de todo ese atropello, el sistema electoral peruano logró sostenerse frente a una ofensiva política que buscó sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso de manera solo vista en dictaduras y sus pretendidas versiones.

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Sánchez, al igual que sucedió con Castillo cinco años atrás, consiguió sus mejores resultados en regiones del sur andino y zonas rurales del país. Fujimori, en tanto, es más fuerte en los centros urbanos. La contienda se definirá otra vez de manera dramática, teniendo en cuenta el escaso porcentual de sufragios de ambos. Las encuestas no descartan un amplio caudal de votos en blanco y otro porcentaje similar de peruanos que no acudirán a las urnas. Se espera que el 7 de junio gane la oferta electoral que concita menos rechazo.