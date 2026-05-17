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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán agradece al Papa su posición "moral, lógica y justa" sobre el conflicto

Marco Rubio ha vaticinado una caída "drástica" del precio del petróleo con el tiempo, una vez que Irán "reabra el estrecho" de Ormuz

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

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Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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