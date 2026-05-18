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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de una respuesta "más contundente" ante cualquier nueva agresión

Emiratos Árabes ha denunciado un ataque con dron que se desató un incendio "fuera del perímetro interior" de la central nuclear de Barakah

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

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Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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