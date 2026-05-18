El Papa escoge la IA como tema de su primera encíclica e invita a un cofundador de Anthropic al estrado

El papa León XIV lleva semanas haciendo algo parecido a lo que en Silicon Valley llamarían un product launch, pero con discursos y advertencias. Finalmente, este lunes el Vaticano ha anunciado que el nuevo Pontífice promulgará el 25 de mayo su primera carta encíclica, titulada Magnifica Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial.

La encíclica llevará la firma del Papa con fecha del 15 de mayo, coincidiendo con el 135 aniversario exacto de la Rerum Novarum de León XIII, la encíclica social por excelencia, un gesto que no parece casual: en aquel entonces, León XIII intentó dar respuesta moral a la revolución industrial y sus estragos sobre los trabajadores, lo que sugiere que este León podría hacer lo mismo con la revolución algorítmica. El documento se presentará el 25 de mayo en el aula del Sínodo, con la presencia del Papa, aunque también se está estudiando una presentación a la prensa para el día 22.

Lo que resulta verdaderamente singular de este anuncio no es solo la encíclica en sí, por más que sea la primera del pontificado y que sea sobre uno de los asuntos más debatidos del momento, sino la lista de quienes la presentarán. Junto al cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y al cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, aparece un nombre que chirría deliciosamente en el protocolo vaticano: Christopher Olah, cofundador de Anthropic (Claude) y uno de los principales investigadores mundiales en interpretabilidad de la inteligencia artificial (IA). Que una empresa de IA de San Francisco figure en el acto de presentación de una encíclica papal es, sin duda, una de las imágenes más reveladoras del tiempo que vivimos.

Comisión sobre la IA

La decisión de promulgar ahora la encíclica llega además apenas tres días después de que el Vaticano ya se hubiera movido en la misma dirección por vías más discretas. El sábado 16 de mayo, León XIV aprobó mediante un rescripto la creación de una comisión interdicasterial para reflexionar sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial, bajo la dirección del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

La nueva estructura agrupa a siete organismos de la Santa Sede y nace para abordar los desafíos éticos que plantea la expansión acelerada de esta tecnología y sus posibles efectos sobre la dignidad de la persona humana. Tampoco es un detalle. Sugiere que el Vaticano ve cierta emergencia en la situación actual y por eso pone en marcha a su maquinaria de forma transversal.

El hombre, en el centro

El tema, de hecho, lleva semanas filtrándose en los gestos públicos del pontífice. Este domingo, en su habitual Regina Caeli, León XIV dedicó unas palabras a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, advirtiendo sobre los desafíos de la inteligencia artificial y reclamando formas de comunicación "siempre respetuosas de la verdad del hombre". La frase es más política de lo que parece: en un mundo donde las voces se sintetizan y los rostros se generan, el Papa pidió que la tecnología sirva al hombre y no al revés.

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La Magnifica Humanitas tendrá un elenco de relatores que parece reflejar también la voluntad de León XIV de hablar a la vez hacia dentro y hacia fuera de la Iglesia. Junto a los dos cardenales y a Olah, intervendrán la profesora Anna Rowlands, especialista en teología política y ética de las migraciones de la Universidad de Durham, y la doctora Leocadie Lushombo, teóloga del pensamiento social católico en la Jesuit School of Theology de Santa Clara. La conclusión correrá a cargo del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, y el propio Papa cerrará el acto con una intervención y su bendición.