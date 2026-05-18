Un terremoto de magnitud 5,2 en el sur de China deja dos muertos, un herido y 7.000 evacuados

Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este lunes la región meridional china de Guangxi, causando al menos dos muertos, un herido y la evacuación de unas 7.000 personas, informaron este lunes medios estatales.

El seísmo se produjo el distrito de Liunan (ciudad de Liuzhou) a las 00:21 hora local (16:21 GMT del domingo) a una profundidad de ocho kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China, que situó el epicentro en las coordenadas 24,38 grados de latitud norte y 109,26 grados de longitud este.

La agencia oficial Xinhua informó en un primer balance de la muerte de dos personas, otra desaparecida, mientras que la cadena estatal CCTV indicó posteriormente que los equipos de rescate localizaron a las 11:10 hora local (03:10 GMT) a la última persona atrapada en la zona afectada de la comunidad de Taiyangcun, en el municipio homónimo del distrito de Liunan.

Según la cadena, el superviviente fue rescatado con signos vitales estables y trasladado a un hospital para recibir tratamiento.

La sacudida se sintió en varias ciudades de Guangxi, entre ellas Liuzhou, Guilin y la capital regional, Nanning, de acuerdo con medios estatales.

La Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou activó un protocolo de emergencia tras el terremoto y coordinó a los servicios de emergencias, bomberos y seguridad pública para las tareas de búsqueda, rescate y traslado de la población afectada.

Las autoridades iniciaron además una revisión de viviendas, sistemas de suministro de agua y electricidad, carreteras principales, puentes, minas y puntos con riesgo de desastres geológicos.

En un balance anterior, la jefatura había informado de que, hasta las 04:00 hora local (20:00 GMT del domingo), el terremoto había causado el derrumbe de 13 viviendas y el traslado de cuatro personas al hospital, todas ellas fuera de peligro.

Las autoridades añadieron entonces que más de 7.000 lugareños fueron evacuados y que las comunicaciones, el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua, el gas y las carreteras en la zona afectada funcionaban con normalidad.

Además del terremoto principal se registraron otros movimientos sísmicos de menor intensidad.

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Las autoridades informaron de cinco seísmos de magnitudes entre 2,2 y 3,2 antes y después del temblor principal, y el Centro de Redes Sismológicas de China registró a las 07:41 hora local (23:41 GMT del domingo) una réplica de magnitud 3,3 en Liunan, a 10 kilómetros de profundidad.