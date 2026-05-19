Los atacantes de la mezquita de San Diego dejaron notas de supremacía racial y odio al islamismo

A medida que pasan las horas, la motivación de los autores del tiroteo que dejó el lunes tres muertos en una mezquita de San Diegoes más clara: islamofobia. La policía ha confirmado la existencia escritos antiislámicos y mensajes de odio en el vehículo y en las armas de los atacantes. Igualmente, en su nota de suicidio -los dos se quitaron la vida tras el ataque- hacían referencia a la "superioridad racial".

Las autoridades dijeron que los servicios de respuesta a emergencias hallaron a las víctimas fuera del extenso Centro Islámico de San Diego, antes de encontrar más tarde a los tiradores, de 19 y 17 años, también muertos cerca del lugar.

Por el momento no se han hecho públicas las identidades de las víctimas fatales ni de los atacantes. "Todos los niños, los miembros del personal y los docentes están a salvo fuera del centro islámico", explicó en un mensaje en video un responsable del centro, el imán Taha Hassane.

Sustracción de tres armas de fuego

Las autoridades policiales de San Diego aseguraron este lunes que uno de los adolescentes implicados en el tiroteo sustrajo tres armas de fuego de la vivienda de su madre previo al incidente.

El dato fue revelado en una conferencia de prensa por el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, quien explicó que la madre del sospechoso, de 17 años, alertó a las autoridades tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y varias armas almacenadas en la casa familiar.

Según Wahl, el hecho de que el adolescente se llevara tres armas llevó a los investigadores a considerar que podía representar una amenaza más amplia, lo que elevó el nivel de la evaluación de riesgo durante el operativo de búsqueda.

Uno de los atacantes estaría vinculado a la escuela secundaria Madison, ubicada a 1,6 kilómetros de la mezquita, según los avances de la investigación que ahora se encuentra en una fase de obtener ordenes judiciales para inspeccionar las residencias de los adolescentes.

"Extremadamente indignante"

"Nunca antes habíamos vivido una tragedia como esta. Y en este momento lo único que puedo decir es que enviamos nuestras oraciones y nos solidarizamos con todas las familias de nuestra comunidad aquí", añadió. "Es extremadamente indignante atacar un lugar de culto", agregó el imán.

El presidente Donald Trump calificó el tiroteo como una "situación terrible". "He recibido algunos informes preliminares, pero vamos a volver sobre ello y a analizarlo muy a fondo", dijo a periodistas.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el tema, según indicó su oficina de prensa. "Agradecemos a los equipos de emergencia en el lugar que trabajan para proteger a la comunidad e instamos a todos a seguir las indicaciones de las autoridades locales", señaló en una publicación en X.