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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump advierte de que EEUU está preparado para un "ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento"

Exteriores confirma el asalto de Israel a una nueva "flotilla" a Gaza con 45 españoles

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

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Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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