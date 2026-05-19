Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump advierte de que EEUU está preparado para un "ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento"

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Una decena de barcos navegan hacia Gaza tras más interceptaciones de Israel a la flotilla Una decena de barcos de la flotilla humanitaria siguen navegando este martes hacia Gaza, después de que las Fuerzas Armadas de Israel interceptaran más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes, entre ellos españoles y latinoamericanos. El rastreador habilitado por la Sumud Global Flotilla, que organiza esta misión humanitaria, mostraba hasta las 3:30 GMT las imágenes en directo de nueve de las 10 lanchas operativas mientras seguían acercándose a Gaza. A esa hora la flotilla se situaba a menos de 200 millas náuticas del enclave (unos 370 kilómetros).

España y otros 9 países condenan los ataques de Israel contra la Flotilla Global Summud Los ministros de Asuntos Exteriores de España, Turquía, Bangladés, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Libia, Maldivas y Pakistán rechazaron este lunes, "en los términos más enérgicos", los nuevos ataques israelíes contra la Flotilla Global Summud. Así lo expresaron a través de un comunicado, en el que recordaron con "gran preocupación" las intervenciones israelíes contra flotillas previas en aguas internacionales y remarcaron su rechazo a la continuación de "actos hostiles" dirigidos contra buques civiles y activistas. "Este tipo de agresiones, entre las que se incluyen los ataques contra los buques y la detención arbitraria de activistas, constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario", señalaron.

Trump dice que sus aliados le pidieron retrasar el ataque a Irán "dos o tres días" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que pospuso por "un breve período de tiempo" un ataque a Irán previsto para el martes, con el fin de dar margen a las negociaciones, después de que sus aliados árabes le pidieron retrasarlo "dos o tres días". El líder estadounidense lo explicó en una rueda de prensa en la Casa Blanca, después de anunciar en su cuenta de Truth Social que posponía la ofensiva a petición de sus aliados en el golfo Pérsico. "Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me pidieron si podíamos aplazarlo dos o tres días, un período corto, porque creen que están muy cerca de lograr un acuerdo", declaró. Leer más

Albares confirma el asalto de Israel a una nueva "flotilla" a Gaza con 45 españoles Sexto asalto en aguas internacionales del ejército de Israel a una flota humanitaria con destino a Gaza. Este lunes, varios barcos de la Global Flotilla Sumud y de la Freedom Flotilla han sido interceptados por las tropas israelíes a unas 80 millas náuticas al oeste de la isla de Chipre. (Seguir leyendo)

Trump llama "locos" a la prensa y a los demócratas por su postura sobre Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes de nuevo contra los medios de comunicación y contra la oposición demócrata, a los que acusó de haberse vuelto "locos" con la guerra de Irán. En un mensaje en su plataforma Truth Social, el líder republicano aseguró que la visión de los medios estadounidenses está tan distorsionada que, en el hipotético caso de que Teherán se rindiera, titularían con que "Irán tuvo una victoria magistral y brillante sobre Estados Unidos".

Robles certifica que EEUU no ha vencido a Irán: "Que no está consiguiendo sus objetivos es evidente" La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado el ataque contra Irán emprendido por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero y del que pronto se cumplirán tres meses, atribuyéndole un origen ilegítimo, unas dañinas consecuencias sobre el tráfico marítimo internacional y un balance próximo al desastre estratégico. (Seguir leyendo)

Irán envía una nueva propuesta de paz a EEUU mientras crece el temor a un regreso de los bombardeos Irán ha entregado este lunes una nueva propuesta de paz a EEUU a través de Pakistán, según ha confirmado la prensa persa. Esta nueva propuesta —se desconoce su contenido— llega en un momento de máxima tensión en Oriente Medio por el fracaso de las negociaciones entre Teherán y Washington. (Seguir leyendo)

Irán dice que ha atacado a grupos armados opositores en el Kurdistán iraquí La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este lunes que ha atacado a grupos “terroristas antirrevolucionarios” en el Kurdistán iraquí, a los que acusó de actuar apoyados por Estados Unidos e Israel y de intentar introducir de contrabando un gran cargamento de armas y municiones estadounidenses en Irán. “Golpe de la Guardia Revolucionaria a grupos terroristas antirrevolucionarios en el norte de Irak”, reza un breve comunicado del cuerpo militar de élite iraní, recogido por la agencia Fars, que no precisa cómo ni cuándo se realizaron los ataques.

Netanyahu felicita a los soldados israelíes captores de los barcos de la Flotilla a Gaza El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conversó este lunes en una llamada con el comandante del equipo de la Armada que está interceptando los barcos de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales próximas a Chipre, según un comunicado emitido por su oficina. "Están realizando un trabajo excepcional, tanto en la primera flotilla como en esta, y están frustrando un plan malicioso diseñado para romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza", aseguró Netanyahu en la llamada con el comandante de la flota a cargo de las interceptaciones.