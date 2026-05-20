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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | China y Rusia piden la reanudación de las negociaciones en torno a Irán

El Supremo israelí avala el veto a las ONG internacionales en Gaza y Cisjordania

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

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Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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