EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia que liberará 300 presos esta semana por ser menores de edad, mayores de 70 años o enfermos

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este martes que hasta 300 personas serán puestas en libertad esta semana tras otorgarles "beneficios" procesales por razones como "ser menores de edad, mayores de 70 años o portadores de una patología".

"Entre el día de ayer (lunes) y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad. Algunas incursas en hechos, en delitos demostrados", ha anunciado el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en declaraciones recogidas por la cadena venezolana Globovisión.

Con todo, se les ha otorgado o va a otorgar la libertad "por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", ha subrayado, indicando que es una medida tomada "más allá de la ley de amnistía, con un proceso de darle beneficios a esas personas".