Trump profundiza la purga de críticos en el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de noviembre

Una década después de haber asegurado su primera nominación presidencial, Donald Trump sigue manteniendo un férreo control sobre el Partido Republicano. El dirigente de Estados Unidos se anotó este martes una importante victoria en las primarias celebradas en todo el país, que han servido para profundizar la purga de críticos y aupar a los candidatos fieles a sus dictados.

La influencia de Trump sobre la formación conservadora se evidenció ayer en Kentucky, donde el congresista Thomas Massie, su principal crítico en la Cámara de Representantes, fue derrotado por Ed Gallrein, un antiguo agente de las fuerzas especiales de la armada que ha prometido hacer todo lo que el presidente pida.

Ese mismo día, el candidato republicano a gobernador de Georgia, Brad Raffensperger, también fracasó y no logró pasar a la segunda vuelta de sus primarias. En 2020, cuando era secretario de Estado, Raffensperger se convirtió en enemigo oficial del trumpismo tras negarse a ayudar al líder a "encontrar" votos para modificar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Con un margen de tan solo 11.779 votos, la victoria de Joe Biden en Georgia fue crucial para sepultar las aspiraciones de reelección de Trump, algo que no perdonó.

La transcripción de una llamada telefónica entre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, aparece en una pantalla de video. / EFE

El lunes, en Luisiana, el senador Bill Cassidy obtuvo apenas el 25% de los votos en su reelección. Hace cinco años votó a favor de condenar a Trump en su segundo juicio político o impeachment por incitar a la insurrección violenta contra las instituciones democráticas de EEUU.

Los candidatos apoyados por Trump también se han impuesto en primarias al Senado, la Cámara de Representantes y la Fiscalía General en estados como Alabama, Georgia o Kentucky.

A eso se le suma que varios legisladores republicanos de Indiana también han perdido sus escaños durante los últimos días tras oponerse a la orden de Trump de redibujar el mapa de distritos electorales del estado para beneficiar electoralmente a su partido.

Purga con riesgos

La venganza de Trump demuestra, de nuevo, cómo ha sometido al Partido Republicano a su voluntad, expulsando a los disidentes para promocionar a los fieles del movimiento MAGA (Make America Great Again), de corte nativista, autoritario y ultranacionalista.

Sin embargo, esa estrategia también plantea riesgos para el futuro político de Trump. Como advierte The New York Times, la purga ordenada por el presidente no contribuye a mejorar su imagen entre los votantes independientes que su partido necesitará para derrotar a los demócratas en las elecciones legislativas de otoño.

Vista del Capitolio, en la capital estadounidense, Washignton DC / Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

El próximo 3 de noviembre, los comicios conocidos como de medio mandato servirán para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y más de un tercio del Senado estadounidense, entre otros cargos en todo el país. Una derrota republicana que lleve a la pérdida del control del Congreso heriría de gravedad el poder de Trump y limitaría su capacidad para aprobar nuevas leyes.

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Los expertos señalan que el voto independiente suele ser crucial para determinar el resultado de las llamadas midterms. Según las últimas encuestas, hasta un 68% los votantes que no se identifican como republicanos ni como demócratas desaprueban a Trump, mientras que tan solo un 25% de ellos tienen una opinión favorable del presidente. Parte de ese desagrado se debe a la guerra que la Casa Blanca, junto a Israel, ha desencadenado en Irán.