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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | China y Rusia piden la reanudación de las negociaciones en torno a Irán
El Supremo israelí avala el veto a las ONG internacionales en Gaza y Cisjordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Dos surcoreanos de la flotilla capturados por Israel denuncian torturas al regresar a casa
Los dos activistas surcoreanos integrantes de la Flotilla Global Sumud que fueron capturados por Israel en aguas internacionales de camino a Gaza denunciaron, a su llegada este viernes a Corea del Sur, haber sufrido torturas y "violencia insoportable", en un caso que desató duras críticas de Seúl.
Kim Ah-hyun y Kim Dong-hyeon llegaron juntos al Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste de Seúl, en la madrugada, según la agencia local de noticias Yonhap, tras la interceptación de sus barcos esta semana en aguas próximas a Gaza y cerca de Chipre, respectivamente.
A su llegada al aeropuerto, Kim Ah-hyun afirmó que fue agredida en el rostro por fuerzas israelíes tras su captura y que no puede oír correctamente por el oído izquierdo, mientras que Kim Dong-hyeon acusó a Israel de haber "torturado" a los activistas y de someterlos a "violencia insoportable", según la agencia.
Hizbulá critica las sanciones de EE.UU. como un intento de "fortalecer" a Israel
El grupo chií libanés Hizbulá cargó contra las sanciones impuestas este jueves por Estados Unidos a nueve diputados y responsables con supuestos vínculos al movimiento, al considerarlas como un intento de "fortalecer" a su aliado Israel en medio del conflicto entre ambos. "Supone un intento estadounidense de intimidar a la gente libanesa libre para fortalecer a la agresión israelí contra nuestro país y darle un empujón político ilusorio, después de que sus crímenes hayan fracasado a la hora de evitar que los libaneses ejerzan su derecho legítimo a la resistencia", dijo el movimiento en un comunicado. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este jueves sanciones para nueve funcionarios que considera vinculados con Hizbulá y a los que acusa, entre otras cosas, de obstaculizar el desarme de la formación, como buscan Israel y el propio Gobierno del Líbano.
La ONU alerta que situación en Gaza es "cada vez más precaria": "Israel ataca casi a diario"
La ONU alertó este jueves en una sesión del Consejo de Seguridad de que la situación en Gaza es "cada vez más precaria" y advirtió que el pueblo palestino, que "no puede soportar más guerra", sigue sufriendo ataques "casi diarios" de Israel, a pesar del acuerdo de alto el fuego.
Así lo explicó Ramiz Alakbarov, coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en la Franja.
Israel informa de que todos los activistas extranjeros de la Flotilla han sido deportados
El Ministerio de Exteriores de Israel informó este jueves de que todos los activistas extranjeros de la Flotilla Global Sumud han sido ya deportados de su territorio.
En un escueto mensaje en X, Exteriores añade que "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza". La mayoría de los alrededor de 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales cuando navegaban rumbo a Gaza -todos ellos extranjeros excepto una mujer israelí- abandonaron Israel en tres aviones fletados por Turquía desde el aeropuerto de Ramón, en el extremo sur del territorio israelí.
Dos muertos, uno de ellos un niño, en ataques israelíes en Gaza pese a la tregua vigente
Distintos ataques israelíes contra Gaza, pese al alto el fuego vigente, mataron a al menos dos gazatíes este jueves, entre ellos un niño de 13 años según las informaciones de los hospitales de la Franja.
El menor fue identificado como Yud Talat Dweik, fallecido después de que un dron israelí dejara caer una granada junto a él en las inmediaciones de una fábrica en Beit Lahia (norte), señaló el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, que recibió el cadáver.
Despega de Israel el primer avión con activistas de la Flotilla rumbo a Turquía
El primer avión fletado por Turquía con activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel ya despegó del aeropuerto israelí de Ramon, informaron a EFE fuentes cercanas a los participantes.
Se espera que la mayoría de los 430 activistas arrestados por Israel cuando navegaban en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza serán deportados por este aeropuerto, situado en el extremo sur de Israel, cerca de la cárcel de Ketziot donde permanecían detenidos desde este miércoles.
Llegan a Irán veinte marineros de un buque iraní capturado por Estados Unidos
Veinte marineros iraníes de un buque capturado por Estados Unidos cerca de Singapur regresaron este jueves a Irán tras pasar por Pakistán, un gesto que se produce en medio de una intensificación de los esfuerzos diplomáticos por llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra.
“Los 20 marineros iraníes, que fueron trasladados a Islamabad la semana pasada tras la incautación ilegal de su barco por parte de las fuerzas estadounidenses frente a las costas de Singapur, regresaron hoy a Teherán en un vuelo de Mahan Air”, informó la agencia IRNA.
Israel lleva ante un juez a una activista israelí de la Flotilla por "entrada ilegal"
Las autoridades israelíes llevaron ante un juez de primera instancia de la ciudad sureña de Ashkelón a una de los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, la israelí residente en Alemania Zohar Regev Chamberlain, bajo acusaciones de "entrada ilegal a Israel".
Según informó Adalah, el equipo legal de la Flotilla en Israel, la mujer fue separada del resto de los aproximadamente 430 activistas, que están siendo deportados del país, y conducida ante un juez.
Israel libera a todos los activistas de la flotilla abordada en el Mediterráneo de cara a su deportación
Las autoridades de Israel han liberado este jueves a todos los activistas de la flotilla abordada por la Armada israelí en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, entre los que están los baleares Toni Riera, Lluís de Moner y Alonso Santos, de cara a su deportación, según ha confirmado el grupo de abogados Adalah, que ha indicado que todos ellos han salido ya del centro de detención de Ktziot.
"Adalah ha recibido confirmación oficial del Servicio de Prisiones de Israel (IPS) y funcionarios estatales de que todos los activistas detenidos de la Global Sumud Flotilla y la Freedom Flotilla Coalition han sido liberados del centro de detención de Ktziot y están ya en ruta para su deportación", ha señalado la organización.
Así, ha subrayado a través de un comunicado que "la mayoría" de los activistas "están siendo trasladados al aeropuerto de Ramon para salir del país por vía aérea". "El equipo legal de Adalah está supervisando activamente el proceso de tránsito para garantizar que todos los activistas están a salvo y son deportados sin más demora", ha agregado.
Albares insiste en que la UE suspenda el acuerdo con Israel: "Si uno se quiere llamar democracia no actúa así"
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este jueves que la UE debe dar el paso de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel tras el "vídeo monstruoso e inhumano" del ministro israelí Itamar Ben Gvir humillando a los activistas de la flotilla detenidos porque "si uno se quiere llamar democracia no actúa así".
En declaraciones en 'La1', recogidas por Europa Press, ha reiterado la postura del Gobierno en favor de suspender el Acuerdo de Asociación o al menos el apartado comercial, para el que solo hace falta mayoría cualificada, y que esto se someta a votación de los Veintisiete para que todos tengan que "posicionarse".
"Tenemos que dar ese paso, hay ya de una vez por todas que decirle a Israel que si uno se quiere llamar democracia no actúa así", ha sostenido. "Las imágenes que vimos ayer no son las imágenes de un Estado democrático. Un Estado Democrático respeta los Derechos Humanos, no viola el Derecho Internacional, no asalta de manera completamente ilegal en aguas internacionales a ciudadanos pacíficos", ha enumerado.
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