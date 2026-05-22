Pakistán acelera los contactos diplomáticos entre EEUU e Irán para conseguir un acuerdo que termine con la guerra

Pakistán ha enviado este viernes a Teherán, la capital iraní, al jefe de su Ejército, el mariscal Asim Munir, el hombre que ha protagonizado los esfuerzos de mediación de Islamabad entre Estados Unidos e Irán para terminar con la guerra en Oriente Medio.

El viaje de Munir —quien medió en la única ronda de negociaciones directas entre Teherán y Washington, a mediados de abril— es una muestra de los últimos esfuerzos de Pakistán para evitar que el presidente estadounidense, Donald Trump, acabe finalmente ordenando el retorno de los bombardeos. Esta semana, Trump avisó que si no había acuerdo, los ataques volverían "el viernes, el fin de semana o a inicios de la semana que viene".

Los esfuerzos para que esto no ocurra se han multiplicado este viernes. "Un equipo de negociaciones de Qatar está en Teherán también este viernes. Estamos ahí para ayudar a llegar a un acuerdo definitivo que termine con la guerra y sirva para enderezar las futuras conversaciones sobre los asuntos más espinosos", ha declarado una fuente qatarí a la agencia de noticias Reuters.

"Parece haber buenas señales. No quiero ser demasiado optimista, pero hay avances. Esperaremos a ver qué pasa en los próximos días", ha declarado este viernes por la mañana el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Irán ha confirmado en los últimos días estar preparando una respuesta al último texto propuesto por Washington.

Hasta la fecha, dos grandes puntos han imposibilitado un acuerdo: el futuro del estrecho de Ormuz —que Irán asegura querer controlar— y el programa nuclear del país persa.

Según la televisión saudí Al Arabiya, sin embargo, ha habido ciertos avances. Citando fuentes anónimas pakistaníes, este medio estatal saudí asegura que Teherán y Washington están negociando ahora sobre un documento que incluye el parón de la guerra por completo, la apertura de Ormuz, el levantamiento gradual de sanciones contra Irán —si Irán respeta el acuerdo—, y empezar negociaciones nucleares en siete días.

"Protección al Golfo"

Durante este mes y medio de alto el fuego y negociaciones fracasadas, las monarquías y países del Golfo han sido los que han estado presionando con más fuerza a la Administración de Trump para que evite volver a la guerra. Estos países fueron castigados duramente y a diario durante el conflicto por un Irán que lanzó constantemente misiles y drones tanto contra infraestructura civil como energética.

"Tenemos un firme compromiso con la seguridad y la estabilidad de la región del Golfo frente a la continua agresión de Irán y sus flagrantes violaciones del derecho internacional. Compartimos profundos lazos históricos y la estrecha asociación estratégica", ha escrito Trump en una carta publicada este viernes y mandada al rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa.

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Este compromiso llega justo en el momento en el que EEUU asegura estar considerando la retirada de sus soldados y unidades de Europa, ante los desaires de Trump contra la OTAN, a la que la Casa Blanca acusa de ser "insolidaria" al no haber intervenido en favor de Estados Unidos durante la guerra contra Irán.