Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EE. UU. baraja un "plan B" para reabrir el estrecho de Ormuz

Mueren dos niños por inhalación de gas lacrimógeno durante una incursión israelí en el sur de Belén

Dos niños palestinos, de dos y cuatro años, han fallecido por asfixia este viernes en el marco de una operación militar de las fuerzas israelíes llevada a cabo en la localidad de Al Jader y el campamento de refugiados de Dheisheh, ambos situados en el sur de Belén, en Cisjordania, según han informado fuentes locales.

De acuerdo con la agencia palestina de noticias Wafa, los militares israelíes irrumpieron en Al Jader y desplegaron efectivos en el barrio de Abu A'mous, en las inmediaciones de las piscinas de Salomón, en una operación en la que no se han registrado detenciones ni registros de viviendas.

Asimismo, las tropas israelíes entraron en el campamento de Dheisheh y lanzaron botes de gas lacrimógeno contra palestinos que realizaban compras con motivo de la festividad del Eid al Adha en la carretera principal que conecta Jerusalén y Hebrón.