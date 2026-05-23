Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ManifestaciónTuit PP bajas profesoresInspección Les NausDetenido AlteaNoche tropicalConciertos AlicanteTopuria polaco Alicante
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EE. UU. baraja un "plan B" para reabrir el estrecho de Ormuz

El Supremo israelí avala el veto a las ONG internacionales en Gaza y Cisjordania

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hortensia Roig (Edem): 'Un ejecutivo no puede dejar el coche en el parking de Mercadona, es para los clientes
  2. Educación sustituirá a los 290 cargos directivos de colegios e institutos que han dimitido
  3. Premios Laik INFORMACIÓN
  4. Ya es oficial: la UE cambia las normas a partir de julio y los coches tendrán sistemas para detectar distracciones en el conductor
  5. Una multitudinaria manifestación con familias y alumnos recorre el centro de Alicante en apoyo a los docentes
  6. Dos heridos tras un incendio en el Hospital de Torrevieja que obliga a evacuar la segunda planta
  7. El PP incendia a los profesores al acusarlos de estar enfermos en invierno y sanos en verano
  8. El emblemático Hotel Masa Internacional de Torrevieja invertirá 866.000 euros para convertirse en un cuatro estrellas

La psicología explica por qué algunos dueños no recogen los excrementos de su perro: no es solo despiste

La psicología explica por qué algunos dueños no recogen los excrementos de su perro: no es solo despiste

El Mediterráneo es capaz de generar huracanes y el cambio climático los impulsará

El Mediterráneo es capaz de generar huracanes y el cambio climático los impulsará

Netflix y el algoritmo de la nostalgia

Netflix y el algoritmo de la nostalgia

DAZN va a toda velocidad: Fórmula 1, MotoGP y el mejor deporte en directo a su mejor precio

DAZN va a toda velocidad: Fórmula 1, MotoGP y el mejor deporte en directo a su mejor precio

El origen marinero de “a palo seco”: la expresión que pasó de las tormentas al bar

El origen marinero de “a palo seco”: la expresión que pasó de las tormentas al bar

Ruz y Martínez Mus abordarán los retos de Elche en infraestructuras y medioambiente

Ruz y Martínez Mus abordarán los retos de Elche en infraestructuras y medioambiente

La donación que en Elche llega cuando la vida apenas empieza

La donación que en Elche llega cuando la vida apenas empieza

Sumar recalca que nunca formará parte de un Gobierno en el que haya "supuestos de corrupción" y se hayan "permitido"

Sumar recalca que nunca formará parte de un Gobierno en el que haya "supuestos de corrupción" y se hayan "permitido"
Tracking Pixel Contents