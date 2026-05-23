EEUU exigirá a a los inmigrantes temporales salir del país para solicitar la 'green card' o residencia permanente

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, planea cambios en la tramitación de la residencia permanente, conocida como green card, y exigirá a los migrantes temporales salir de Estados Unidos para poder solicitarla.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) argumentó en un comunicado que así lo estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que los sucesivos gobiernos no habían hecho cumplir esa disposición.

Bajo esta política, las personas que se encuentren en Estados Unidos con visados temporales, como los destinadas a trabajo, turismo o estudios, y que deseen cambiar su estatus a residente permanente, deberán abandonar el país y tramitar el proceso ante el consulado estadounidense en su lugar de origen.

Los visados temporales, conocidos como 'visas de no inmigrante', incluyen el B‑1 y B‑2, para quienes viajan por negocios o turismo; el F‑1 y M‑1, dirigidos a estudiantes de programas académicos; y diversas categorías de trabajo temporal, como los H‑1B para ocupaciones especializadas y los H‑2A y H‑2B para labores agrícolas y no agrícolas, entre otros.

Proceso que puede tardar años

Actualmente, algunos migrantes temporales solicitan un cambio de estatus dentro de Estados Unidos porque optan a la residencia ya sea por matrimonio, empleo o reunificación familiar, y piden su green card desde el país, un proceso que puede tardar años y durante el cual se les renuevan sus visados.

El Gobierno de Trump, sin embargo, planea que esas personas regresen a sus países y acudan a un consulado del Departamento de Estado para los trámites, salvo en circunstancias excepcionales que no han sido especificadas.

"Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la 'green card' deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales", declaró el portavoz de USCIS, Zach Kahler.

"Más justo y eficiente"

De esta forma, aseguró, "se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente" en Estados Unidos.

"La ley se redactó de esta manera por una razón y, aunque se ha ignorado durante años, cumplirla contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente", apuntó.

El anuncio se enmarca en la política migratoria restrictiva de la Administración de Trump, que busca reducir la inmigración irregular y, al mismo tiempo, restringir las vías regulares y el asilo mediante medidas de disuasión y deportación.

La agrupación de demócratas hispanos del Congreso mostró su rechazo a la decisión del Gobierno. "Condeno enérgicamente el más reciente ataque de la Administración Trump contra los inmigrantes y las familias que buscan la residencia permanente legal en los Estados Unidos", declaró el presidente del Caucus Hispano, el congresista Adriano Espaillat, en un comunicado.

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Espaillat denunció que "esta nueva política hará más difícil que las personas elegibles que ya viven, trabajan y aportan a las comunidades puedan obtener una residencia permanente sin verse obligadas a salir del país". "Esta política ataca injustamente a estudiantes, científicos, empresarios, esposos y esposas de ciudadanos estadounidenses, y a otras personas que están siguiendo los procesos legales de inmigración", dijo.