Reducen a 82 los muertos en la explosión minera de China mientras prosiguen las tareas de rescate

Las autoridades chinas redujeron de 90 a 82 el balance de muertos por una explosión de gas ocurrida el viernes en una mina de la provincia central de Shanxi (centro) que dejó además 128 heridos y dos desaparecidos, en uno de los accidentes mineros más graves registrados en el país en los últimos años.

Responsables de la Oficina de Gestión de Emergencias de la provincia indicaron en una rueda de prensa que hay dos personas en estado crítico y otras dos graves, y precisaron que tras realizar numerosas comprobaciones se determinó que el número de personas que se encontraban bajo tierra en la mina en el momento del accidente era de 247 y no de 124, como figuraba inicialmente en el sistema de registro, según la agencia oficial Xinhua.

El siniestro se produjo a las 19:29 hora local del viernes (11:29 GMT) en la mina Liushenyu, situada en el distrito de Qinyuan de la ciudad de Changzhi, y las autoridades no han detallado por ahora las circunstancias concretas en las que se produjo la explosión.

Robots subterráneos

Mientras, las labores de rescate prosiguen en el lugar del accidente, donde se están empleando robots de inspección bajo tierra equipados con sensores de gas y cámaras que transmiten en tiempo real para acceder a zonas a las que los equipos de emergencias no pueden llegar.

Los robots se suman a los 335 rescatistas y 420 sanitarios que se encuentran en la zona, donde la prioridad, de acuerdo al Centro de Coordinación de Rescate instituido a raíz del accidente, es llevar a cabo varias operaciones de búsqueda subterránea para peinar toda la mina, según un reporte de la televisión estatal CCTV.

Hasta el momento cinco miembros de los equipos de salvamento han logrado llegar a zonas profundas de los túneles, pero los derrumbes e inundaciones en el interior de la mina están dificultando extremadamente los avances.

Xi pide máximo esfuerzo

Una persona responsable del grupo Shanxi Tongzhou, la empresa propietaria de la mina, se encuentra desde el sábado "bajo control de las autoridades", una fórmula habitual en China para aludir a una detención por parte de los órganos de seguridad.

Tras conocerse el accidente, el presidente chino, Xi Jinping, pidió intensificar las tareas de búsqueda, atender a los heridos, investigar las causas del suceso y exigir responsabilidades.

El viceprimer ministro Zhang Guoqing se desplazó al lugar para supervisar las labores de rescate y la gestión posterior al accidente.

Shanxi, con una población de unos 34 millones de habitantes repartidos en una superficie similar a la de la isla de Gran Bretaña, es una de las grandes provincias carboníferas de China y con una producción de 1.270 millones de toneladas de carbón bruto, tiene un papel central en el suministro energético chino.

Las minas de carbón, material con el que China genera en torno a un 60 % de su energía, siguen registrando una alta siniestralidad, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido de forma significativa.

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El sector minero chino registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, cifra que supuso un descenso del 53,6 % con respecto al lustro anterior, según datos oficiales.