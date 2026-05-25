Al menos 20 heridos tras la exposición a un aerosol desconocido en un centro comercial de Tokio

Unas 20 personas resultaron heridas en un lujoso complejo comercial en el centro de Tokio después de que un hombre rociara una sustancia en el interior, informaron el lunes la policía y los bomberos. El portavoz de la policía de Tokio, Yusuke Koide, declaró que un hombre roció una sustancia en un cajero automático en la planta baja del edificio, mientras que un funcionario de los bomberos señaló que "unas 20 personas resultaron heridas" después de que recibieron un aviso por un "olor" en este sector turístico de la ciudad. Las calles alrededor del edificio en el distrito comercial de Ginza, donde se encuentra el centro comercial, fueron bloqueadas tras el incidente, y camiones de bomberos se alinearon a lo largo de la calle. Sin embargo, los compradores siguieron entrando y saliendo del edificio por las entradas laterales.

Al menos una de las personas afectadas fue trasladada al hospital, sin que se conozcan más detalles, recoge la cadena de televisión pública japonesa NHK.

El incidente se produjo después de que un hombre con una mascarilla blanca rociase una sustancia en una zona de cajeros automáticos en la primera planta del edificio, según información de la Policía citada por la cadena.

La agencia de noticias japonesa Kyodo dijo por su parte que el hombre aparentemente huyó, y las autoridades están tratando de encontrarlo.

Una mujer entrevistada por NHK dijo haber notado escozor y dolor en la garganta al entrar en la zona de los cajeros, tras lo cual abandonó inmediatamente el edificio y llamó a los bomberos.

El suceso ocurrió en GINZA SIX, un popular edificio comercial en una zona de tiendas de lujo del barrio de Ginza, en el centro de la capital japonesa.

El incidente desató, según el diario 'Sankei', el "caos" en el que es uno de los principales distritos comerciales de un país, mientras bomberos y funcionarios sanitarios vestidos con trajes protectores ante materiales peligrosos trasladaban a personas desde el centro comercial a camiones especializados para examinarlas.

El crimen violento es relativamente poco frecuente en Japón, que tiene una baja tasa de homicidios y algunas de las leyes de armas más estrictas del mundo. Sin embargo, de vez en cuando se producen ataques con arma blanca e incluso tiroteos, incluido el asesinato del exprimer ministro Shinzo Abe en 2022.

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En diciembre del año pasado, 14 personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en una fábrica del centro de Japón, durante el cual también se roció un líquido no identificado. Japón no olvida un grave atentado que marcó a este país en 1995 cuando miembros de la secta Aum Shinrikyo liberaron en el metro gas sarín (un nocivo agente neurotóxico) en varios trenes, matando a 14 personas y dejando a más de 5.800 heridos.