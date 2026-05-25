Lula inicia un tratamiento de radioterapia en la cabeza por cáncer de piel

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva inició este lunes un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo, después de que le fuera retirada una lesión en esa zona el mes pasado, informaron los médicos. El parte divulgado por el hospital Sirio-Libanés de la ciudad de São Paulo afirma que se optó por la radioterapia "superficial preventiva" como "tratamiento complementario" tras la cirugía.

Pese al procedimiento, el político de 80 años de edad mantendrá sus actividades diarias "sin restricciones", apunta el parte médico. En total, serán 15 sesiones de radioterapia a lo largo de las próximas tres semanas, de acuerdo con los medios brasileños.

Un tipo de cáncer de piel

La "lesión" descrita por los médicos y por la que Lula fue operado en abril era un tipo de cáncer de piel, uno de los más comunes y de menor gravedad. El estado de salud del mandatario es un asunto de interés mediático ahora que este se prepara para disputar las elecciones de octubre, en las que aspira a un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

En algunas de sus últimas apariciones públicas, Lula ha usado un sombrero para protegerse durante el periodo de recuperación, tal como ocurrió a fines de 2024, después de haber pasado por una operación de urgencia en la cabeza tras un accidente doméstico.

Estado de salud

Lula llegó a decir que la candidatura dependía de su condición física, pero últimamente ha declarado sentirse en forma y listo para el desafío. Entre las veces que ha pasado por el hospital desde que inició su actual Gobierno en enero de 2023, destaca la operación para lidiar con una hemorragia intracraneal resultado de una caída en su residencia oficial. En 2011, Lula enfrentó un cáncer de laringe, que superó tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

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Frente a Lula, se perfila como principal adversario en los comicios el senador Flávio Bolsonaro, de 44 años, hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), quien cumple en régimen domiciliario una pena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.