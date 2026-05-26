Al menos 4 muertos tras chocar un autobús escolar contra un tren de pasajeros en Bélgica

Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas dos adolescentes, tras chocar este martes un autobús escolar contra un tren de pasajeros en un paso a nivel a la altura de Buggenhout, en la región de Flandes, al norte de Bélgica, según informa la prensa local.

El accidente se habría producido en torno a las 8:18 de la mañana, en el paso a nivel de Stationsstraat, en Buggenhout. El autobús escolar en el que viajaban siete adolescentes, un acompañante y el conductor ha sido arrollado por un tren de pasajeros al intentar cruzar un paso a nivel con el semáforo en rojo.

"La furgoneta venía de Kerkhofstraat, una calle paralela a la vía férrea, y giró a la izquierda hacia Vierhuizen, cruzando la vía, que estaba cerrada en ese momento. La furgoneta fue embestida por un tren que se aproximaba", ha explicado An Berger, portavoz de la Policía Federal belga a EL PERIÓDICO. Berger no ha confirmado el número de víctimas mortales.

El ministro de transporte, Jean-Luc Crucke, ha confirmado a la cadena de televisión RTL que al menos dos adolescentes habrían perdido y otros dos se encontrarían en estado crítico. También habrían fallecido el conductor y el acompañante, mientras que el resto de los menores habrían resultado heridos de diversa gravedad. En el caso del tren de pasajeros, no habría que lamentar víctimas.

La policía ferroviaria ha concluido las investigaciones preliminares, ha explicado Berger. "La Fiscalía visitará el lugar del accidente. Un perito de tráfico y el laboratorio forense se encuentran en el lugar", ha añadido la portavoz de la policía federal.

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Condolencias

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado el accidente. "Mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y a sus seres queridos", ha dicho en una publicación en redes sociales. "Hoy, Europa se une al duelo de Bélgica", ha añadido la alemana.