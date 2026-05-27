Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel asegura que implementará el "plan de emigración" de Gaza

Pakistán defiende en la ONU su plan de 5 puntos con China para Oriente Medio y su rol mediador

El viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, defendió este martes ante la ONU el plan de cinco puntos para la paz y la estabilidad en Oriente Medio, elaborado junto a China el pasado marzo, así como su papel como mediador entre Estados Unidos e Irán. El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní compareció ante una sesión del Consejo de Seguridad organizada por China, que ostenta este mes la presidencia del órgano, en la que también estaban su homólogo de Pekín y otros cancilleres. "Pakistán se ha mostrado siempre partidario de la moderación, la distensión y el retorno a la vía diplomática", aseguró Dar. Durante su intervención, defendió que el pasado 31 de marzo, poco más de un mes después de que EE.UU. e Israel iniciaran la guerra contra Irán, presentó un plan de cinco puntos en Pekín que instaba a entablar conversaciones de paz y a restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz.