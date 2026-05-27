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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Cuba acusa al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ser "uno de los artífices" del "extremo endurecimiento" del bloqueo contra la isla

Una ONG denuncia que en el indulto de abril a 2.010 reos en Cuba sólo hay un preso político.

Una ONG denuncia que en el indulto de abril a 2.010 reos en Cuba sólo hay un preso político. / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Trump sigue amenazando a México con tomar el control si "no hace su trabajo" con el narcotráfico.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

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