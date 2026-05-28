Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán bombardea una base estadounidense en respuesta al ataque de EEUU

Trump se opone a que Rusia o China se hagan cargo del uranio enriquecido iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este miércoles su oposición a que países como Rusia o China se hagan con el control de las reservas de uranio enriquecido en posesión de Irán, un mecanismo que ya se incluyó en el acuerdo nuclear con Teherán de 2015. "No, no estaría cómodo con eso", se limitó a responder Trump al ser preguntado por periodistas por la posibilidad de que Moscú o Pekín custodien el material radiactivo con el que potencialmente Irán podría llegar a fabricar un arma nuclear. El Gobierno de Xi Jinping se ha mostrado abierto a hacerse con el control de unos 440 kilos del uranio que Irán ha enriquecido hasta el 60 % (cerca del 90 % que suele ser necesario para armar una bomba atómica) o incluso a someter esas reservas a un proceso de degradación para reducir la concentración del isótopo fisionable uranio-235.