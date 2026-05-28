Guerra en Oriente Medio
Irán bombardea una base estadounidense en respuesta a un ataque previo
Teherán defiende la ofensiva alegando que es "una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite", la respuesta iraní "será aún más contundente"
EP
La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado este jueves haber atacado la "base estadounidense origen del ataque" lanzado horas antes contra un punto cercano a la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estrecho de Ormuz, donde, según un funcionario estadounidense, se encontraría una base iraní desde la que se estaba lanzando un dron.
"Tras el ataque del Ejército estadounidense contra un punto en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas al amanecer de hoy, la base aérea estadounidense desde donde se originó el ataque ha sido atacada con proyectiles a las 4.50 (hora local)", ha afirmado el Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar.
Teherán ha defendido esta acción alegando que es "una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite", la respuesta iraní "será aún más contundente", remarcando que "la responsabilidad de las consecuencias recae sobre el agresor".
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