Kallas alerta de la "trampa" de Rusia sobre quién representaría a la UE en las negociaciones de paz con Ucrania

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió este jueves sobre la "trampa" en la que Rusia quiere que caiga la UE al entrar en la discusión de quién la representaría en unas conversaciones para la paz en Ucrania. "Me parece que es una trampa en la que Rusia quiere que caigamos, que discutamos quién habla con ellos cuando ellos ya están eligiendo quién es adecuado y quién no", indicó Kallas a la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores. Los ministros se reunieroncon su homólogo ucraniano en una cena de trabajo el miércoles y hoy jueves podrían abordar la cuestión de quién representaría a la UE si hay que sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia.

"No caigamos en esa trampa", insistió Kallas, quien recalcó que "las negociaciones son siempre un esfuerzo de equipo". "Hay polis buenos, hay polis malos, hay una estrategia, cómo te sientas a la mesa; por eso el fondo es mucho más importante que quién plantea el fondo", agregó. La política estonia enfatizó que no es una cuestión de "que nos inviten a la mesa, porque si pensamos en lo que le interesa a Rusia -por ejemplo, el levantamiento de las sanciones-, esa es una decisión europea".

"Tenemos un interés muy claro en todos estos temas que afectan a Ucrania. Solo Ucrania y Rusia pueden negociar y llegar a un acuerdo, pero hay muchas cosas que conciernen a Europa", apostilló. Kallas subrayó que ella es "la alta representante de la Unión Europea y pueden leer la descripción de mi cargo en los tratados; por supuesto, eso también implica representar a Europa".

"Trabajar juntos como Europa"

"Pero para ello necesitamos estar unidos, y creo que ese es un mensaje muy, muy importante: que debemos trabajar juntos como Europa, no como miembros individuales por separado, porque individualmente somos todos mucho más débiles de lo que somos juntos", resumió. Sobre lo que cree que Europa debería reclamar en unas negociaciones, Kallas recordó que ya en febrero hizo una propuesta a los ministros.

Recordó que entonces se refirió a que Rusia respete efectivamente los acuerdos internacionales en los que se han comprometido a no atacar a sus vecinos y a respetar su soberanía, pero también que se equipare a las concesiones que ha exigido a Ucrania en cuanto a limitar su ejército. Igualmente, dijo que también redundaría en el interés europeo que las tropas rusas en países como Georgia o Moldavia "no estén allí" y "no se entrometan en las elecciones de diferentes países".

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"Es un enfoque maximalista, pero también lo es el enfoque de Rusia hasta ahora, que representa reivindicaciones maximalistas", apuntó. Por lo que respecta a la presión de Rusia para que las delegaciones diplomáticas extranjeras abandonen Kiev, Kallas indicó que "lo que nos llegó ayer desde Ucrania es que todas las embajadas se quedaron, excepto una, así que eso también requiere valor por parte de esas embajadas; pero sí, todos los europeos se quedaron y Estados Unidos se marchó".