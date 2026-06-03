Un muerto y varios heridos en Kuwait tras una noche de ataques y bombardeos entre Irán y EEUU en el golfo Pérsico

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas tras una noche de ataques de Irán contra Kuwait y Bahréin, según ha confirmado este miércoles el Ministerio de Exteriores kuwaití en un comunicado.

La ofensiva, destinada contra bases de EEUU en estos dos pequeños países del Golfo, llega pocas horas después de un bombardeo estadounidense contra la isla persa de Qeshm, cerca de la entrada del estrecho de Ormuz. Durante las últimas semanas, tanto Teherán como Washington han estado atacándose —en menor o mayor escala— en la región, en constantes violaciones de un alto el fuego también roto, en mucho mayor medida, en el Líbano por parte de Israel.

"Condenamos y denunciamos en los mayores términos los ataques iraníes usando misiles balísticos y drones. Han tenido como objetivo instalaciones vitales y civiles para nuestro país, incluido el aeropuerto internacional de Kuwait, y del ataque han resultado una persona muerta, varias heridas, y daños a infraestructuras claves", han dicho las autoridades del país en un comunicado.

A pesar de que hace casi dos semanas el acuerdo entre Irán y EEUU "era inminente" y "había sido ya pactado casi por completo", como anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, a bombo y platillo, la firma del documento que debe poner fin a la guerra en Oriente Medio aún se resiste.

Teherán, de hecho, asegura haber roto toda comunicación con Washington mientras Israel prosiga con su invasión y ofensiva en el Líbano. Trump anunció este lunes un cese de las hostilidades que no ha sido cumplido.

"Cualquier país que permita a los agresores usar su territorio para permitir o directamente apoyar la agresión militar contra Irán es responsable de lo que ocurre, y viola claramente los principios de una buena coexistencia. Los culpables [de estos ataques contra Bahréin y Kuwait] son EEUU y el régimen sionista —Israel—, y los países que los asisten en sus actos de agresión contra Irán", ha declarado este miércoles el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Parón diplomático

Mientras el país persa y EEUU intercambian ataques constantemente e Irán asegura que las conversaciones han parado, Trump mantiene que estas continúan y que el acuerdo está cerca.

"Las conversaciones siguen ininterrumpidas, y hablamos hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, ayer y hoy", dijo Trump durante la noche del martes al miércoles, pocas horas antes del intercambio de fuego. "Adónde iremos, quién sabe, pero se lo he dejado muy claro a Irán: 'Esta vez, de una forma u otra, llegaréis a un acuerdo. Lleváis así 47 años, ¡y no puedo permitir que sigáis!'", continuó el multimillonario en sus redes sociales.

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A pesar de que los textos intercambiados entre Teherán y Washington no han sido publicados, filtraciones anónimas a la prensa durante los últimos días aseguran que las diferencias se mantienen, sobre todo, en los tiempos de entrega de activos y levantamiento de sanciones y en cómo avanzarán las negociaciones nucleares una vez sea firmado un primer preacuerdo. El otro gran tema en disputa es la ofensiva israelí en el sur del Líbano: Irán asegura que no negociará hasta que el Gobierno del primer ministro Binyamín Netanyahu ponga fin a sus brutales ataques.