Las presiones de Trump
EEUU emite sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
La medida también afecta a cinco entidades cubanas y a un hijo de Raúl Castro
EP
El Tesoro de Estados Unidos ha incluido este jueves en su lista de sancionados al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño.
Los otros tres sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sancionado son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro del presidente cubano, Manuel Anido Cuesta; además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro.
La medida, que afecta asimismo a cinco entidades cubanas, es un paso más en la campaña de presiones del Gobierno de Estados Unidos contra las autoridades de la isla.
- Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH
- El centro de ocio del Paseo del Mar en el Puerto de Torrevieja confirma su apertura para el 11 de junio
- Educación pide a los centros basarse en las notas del primer y segundo trimestre si los profesores se niegan a acudir a la evaluación final
- Estos son los festivos en Alicante para las Hogueras de este año
- Vecinos de Callosa de Segura presenciaron en varias ocasiones agresiones e insultos de 'El apio' a Patricia en plena calle
- Qué significa la señal de tráfico roja con una raya negra en el centro (R-200) y por qué es importante
- El conseller de Sanidad anuncia la licitación del centro de salud de La Condomina de Alicante para la próxima semana
- Un menor británico nacido en España reclama su derecho a la residencia ante la justicia de Alicante