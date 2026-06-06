Crónica desde Beirut, donde la danza oriental se convierte en refugio e identidad

Suenan los primeros acordes de la canción. Las miradas se cruzan emocionadas entre el humo en un restaurante bullicioso de Beirut. Se trata de Enta Omri, de la icónica cantante egipcia Umm Kalthoum. Los pies se elevan del suelo. Las caderas empiezan a vibrar. Los torsos se elevan con delicadeza. Cuando la voz de la egipcia domina los instrumentos, los comensales ralentizan sus movimientos al compás. No importa que nadie nunca haya tomado clases. En el Líbano, todo el mundo sabe bailar. Hombres y mujeres se mueven sin vergüenza. Jóvenes y mayores acarician el aire con sus movimientos. Aunque históricamente Egipto ha sido la cuna, la escuela y el escenario de la danza oriental, cada vez más el país de los cedros reivindica su espacio en la industria. En su capital convergen todos los esfuerzos.

Con una creciente variedad de ofertas de clases de danza oriental y espectáculos, también aumenta el interés por parte de locales y extranjeras tanto entre las alumnas como las profesoras. Aunque hay algunos artistas masculinos destacados, son las mujeres quienes incorporan el baile en su día a día. Ya sea en formaciones, en bares o restaurantes, la danza oriental es su lugar seguro. Su cuerpo entero vibra al ritmo del shimmy. Acarician el aire con el movimiento del camello para terminar dibujando un infinito con sus caderas. Con ellas, crean círculos bien definidos y su cintura marca unos acentos afilados. Combinan el twist con los gestos más sensuales. Alargan sus brazos, enmarcan sus movimientos y se jalean las unas a las otras. Las mujeres en el Líbano bailan para ellas, para nadie más.

Clase de baile oriental con Alexandre Paulikevitch. / ANDREA LÓPEZ-TOMÀS

"Esto va más allá de que las mujeres se empoderen con el baile", afirma Nadra Assaf, académica y bailarina libanesa, a este diario. "Se trata de la capacidad del cuerpo de los seres humanos para expresarse", añade. La danza es inherente a nuestra especie. Es imposible señalar su origen. Ya en tiempos prehistóricos, nuestros antepasados dejaron dibujos en cuevas que demostraban que los cuerpos humanos no sólo se movían para cazar o para ejercer la fuerza. En muchos casos, los bailes formaban parte de ceremonias o rituales. Con el paso del tiempo, cada pueblo, cada comunidad ideó sus propias danzas. En los países árabes, a parte de estos estilos, proliferó la mal llamada fuera de estas fronteras como danza del vientre.

'Raqs el sharqi'

Para las autóctonas que la practican, el término correcto es raqs el sharqi, que se traduciría como danza del oriente o danza oriental. Esta es, prácticamente desde sus orígenes, un elemento unificador en el mundo árabe. Sobrevivió a los intentos de colonización, cuando los franceses la empezaron a llamar 'danza del vientre', reduciéndola a ese pedazo del cuerpo. "Va mucho más allá del vientre, los movimientos vienen de las caderas, los brazos y los hombros", defiende Assaf. Estas mujeres que lo bailan, que lo enseñan, que lo estudian reivindican el carácter folklórico y autóctono de este baile. Por eso, algunas también lo llaman raqs el baladi. Baladi puede significar 'mi país' o también 'rural' en contraposición a 'urbano'. Este término lo reivindica como el baile de las clases más populares.

Una bailarina se prepara para un espectáculo de danza oriental. / ANDREA LÓPEZ-TOMÀS

El raqs el sharqi que se conoce hoy tiene sus orígenes a principios del siglo XX en Egipto. La pionera Badiaa Masabni, nacida en 1892 en el Líbano, inauguró en 1926 el primer cabaret egipcio en El Cairo. Allí, en el Opera Casino, también conocido como el Cabaret de Madame Badia, había un espectáculo de variedades y bailarinas de la danza oriental, acompañadas por una orquesta y con coreografías elaboradas. Hasta finales del siglo XIX, la danza oriental se bailaba en privado o en locales pequeños. Masabni la trajo a los escenarios. Después, fue el cine egipcio el que la popularizó y la convirtió en un arte venerado. Aún, sin embargo, sigue habiendo restos del estigma. Considerado una forma de entretenimiento, el raqs el sharqi, que forma parte de todos los momentos felices y celebratorios de cualquier sociedad árabe, suele ser menospreciado y excluido del patrimonio cultural.

Investigación necesaria

Como consecuencia, en muchos lugares, y especialmente en Egipto, son mujeres extranjeras las que protagonizan los espectáculos de danza oriental. La voluntad de unas cuantas locales está haciendo que, poco a poco, vuelva a ser un arte valorado entre sus gentes. En el Líbano, el triunfo del grupo de danza Mayyas en el programa America's Got Talent en 2022 le ha dado al raqs el sharqi la visibilidad que anhelaba. Pero aún queda mucho camino por recorrer. "La investigación es extremadamente importante; no creo que podamos mejorar las cosas hasta que no empecemos a escribir libros sobre ello porque no importa cuánto intentes hacer que la gente entienda el beneficio de algo hasta que lo conviertas en un concepto más educativo", explica Assaf, la única persona con un doctorado en danza en todo el Líbano.

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Assaf se ha convertido en un archivo andante. Cada mes recibe llamadas de personas interesadas en el tema que le piden datos y referencias. Pero ella se siente muy sola en esta batalla de registrar en libros e investigaciones toda esta información, a la vez que sigue enseñando esta práctica. Por ello, denuncia las pérdidas en el conocimiento para todos estos pueblos de Oriente Próximo debido a la falta de fondos para las artes escénicas en general y la danza en concreto. Aunque la teoría sobre el arte del raqs el sharqi se construye lentamente gracias a la fe de unas pocas, cada vez más mujeres y algunos hombres se entregan a los beneficios de este estilo. Prácticamente todas las escuelas de baile ofrecen clases de danza oriental. Allí, las mujeres libanesas sienten que, rodeadas de otras como ellas, pueden practicarlo en libertad y dejarse llevar por la música.