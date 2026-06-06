Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump se muestra optimista sobre la paz en Ucrania tras el rechazo de Putin a sentarse con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado optimista este viernes sobre el final del conflicto en Ucrania pese a que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha rechazado la reciente propuesta del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, de sentarse para negociar la paz en el país.

"Que ellos se hagan cargo. He sido yo quien los ha llevado hasta aquí. Creo que se va a resolver", ha señalado el magnate en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, reiterando que es una guerra que "nunca" debería haber estallado y que no lo habría hecho si hubiese sido presidente en febrero de 2022.

Las declaraciones de Trump se producen después de que Zelenski instara en una carta abierta a Putin a sentarse cara a cara en un país tercero a negociar la paz en Ucrania, si bien el presidente ruso ha afirmado este viernes que "no le ve sentido" a esta posibilidad.