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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Netanyahu amenaza con responder "con contundencia" si Irán vuelve a atacar Israel

Teherán anuncia el fin de sus ataques y promete responder si Israel "continúa su agresión" en Líbano

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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