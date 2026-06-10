Irán y EEUU se lanzan ataques cruzados y alejan las opciones de un acuerdo de paz

EEUU e Irán se han lanzado ataques cruzados esta madrugada, alejando de nuevo las opciones de un acuerdo de paz. La nueva escalada tiene lugar después del derribo de un helicóptero del Ejército estadounidense sobre el estrecho de Ormuz que Donald Trump atribuyó a Teherán.

El Ministerio de Exteriores de Irán reafirmó este miércoles su "derecho a defenderse" tras bombardear bases de Estados Unidos en Oriente Medio, en respuesta al ataque lanzado anteriormente por Estados Unidos.

En un comunicado, recogido por la agencia de noticias iraní Fars, Teherán advirtió a los países del golfo Pérsico sobre su "responsabilidad" de impedir cualquier uso de su territorio por parte del Ejército estadounidense para atacar Irán.

"Advertimos que Irán no dudará en ejercer su derecho inherente a defenderse, incluso atacando el origen de los ataques y las bases e instalaciones logísticas utilizadas para operaciones agresivas contra Irán", apunta el texto.

Bahréin, Jordania y Kuwait

La Guardia Revolucionaria y el Ejército iraní informaron previamente del ataque aéreo, con drones y misiles, contra bases estadounidenses en Bahréin y Jordania, mientras que Kuwait también activó su defensa antiaérea.

En comunicados que recoge Fars, la Guardia señaló que los objetivos fueron la Quinta Flota de los Estados Unidos, estacionada en Baréin, y una base aérea estadounidense en Jordania.

Por su parte, el Ejército jordano dijo que interceptó cinco misiles lanzados por Irán por lo que no se han registrado "ni víctimas ni daños materiales", informa la Agencia de Noticias de Jordania.

Estos ataques fueron "en respuesta a la agresión militar estadounidense contra Irán", remarcó en su texto Exteriores.

Helicóptero derribado

EE. UU. lanzó nuevos ataques sobre suelo iraní a las 17.00 hora local de Washington del martes (23.00 hora peninsular española) en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó esta madrugada de que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes, que incluyen sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz.

El helicóptero que ha desatado esta nueva escalada de tensiones, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Asimismo, Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó al presidente estadounidense a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

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Trump dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.