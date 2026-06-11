Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspenden huelga indefinida profesoresMensaje Mazón mañana danaCaso Les NausCierre comisión BañoFuturo Parque Central AlicanteDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza nuevos ataques a Irán contra "múltiples objetivos"

Teherán afirma que responderá a cualquier "ataque o amenaza" después de que Estados Unidos bombardeara de nuevo el país

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents