Guerra en Oriente Próximo
Trump anuncia que EEUU atacará "con gran dureza" a Irán "esta misma noche"
El mandatario estadounidense insistió en que "algún momento de un futuro no muy lejano", tomará la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante del país árabe
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que fuerzas de su país atacarán nuevamente "con gran dureza" a Irán "esta misma noche" y advirtió que pronto se harán con el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar a como lo hicieron con Venezuela.
"Estados Unidos atacará a Irán esta noche con gran dureza (¡su Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!)", escribió Trump en su red Truth Social.
El estadounidense insistió en que "algún momento de un futuro no muy lejano", EEUU tomará la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante de Irán, "y otros puntos de infraestructura petrolera" iraní. "Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para EEUU", aseguró Trump, que tras ordenar la captura del expresidente Nicolás Maduro, acordó manejar las ventas de petróleo venezolano con el nuevo Gobierno de Caracas.
Las amenazas del republicano llegan después de que Washington atacara anoche por segundo día consecutivo la República Islámica, tras lo que Teherán respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y además declaró cerrado el estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo convertida en centro del conflicto.
Esta es la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril y después de que las conversaciones de paz se hayan estancando sin resultados debido a desacuerdos en cuanto a las condiciones de un acuerdo final. Trump advirtió esta semana que Irán ha tardado demasiado en negociar y que ahora tenía que afrontar las consecuencias.
Irán, por su parte, afirmó este jueves que estos últimos ataques estadounidenses "han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego" y responsabilizó a Washigton de las "peligrosas consecuencias" de estas acciones.
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