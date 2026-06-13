Un informe denuncia la cooperación de China, Rusia e Irán con las redes criminales en Latinoamérica

Rusia, China e Irán han gozado en los últimos años de una gran penetración en América Latina y en México en particular. En este periodo de tiempo, Pekín se ha convertido en el segundo socio comercial del gigante hispano, mientras que Moscú ha sido acusada regularmente de mantener un hub de espías en territorio mexicano y de haber desplegado un importante aparato de propaganda capaz de influir en un segmento importante de la opinión pública. Pero de lo que apenas se había hablado hasta la fecha era de la cooperación de estas autocracias con el crimen organizado local, en una "suerte de convergencia estructural" que permite a estos tres estados, en palabras de un reciente informe elaborado por el think tank Centre for the Study of Democracy, hacerse "con el control de sectores económicos estratégicos, evadir sanciones internacionales" y por ende "perpetuar la fragilidad de las estructuras de gobernanza en la región".

"Más que tratar al crimen organizado como un fenómeno incidental u oportunista, China, Rusia e Irán han ido, de forma creciente, recurriendo a las redes criminales como los posibilitadores funcionales de sus objetivos geopolíticos... creando dependencias a largo plazo que logran moldear posteriormente las decisiones políticas y limitan la autonomía estratégica", reza el documento, que lleva el título de 'Alianzas en la sombra: Potencias autoritarias y el nexo de la guerra híbrida en América Latina'. Todo ello, además, se materializa desde las bambalinas y sin que sea necesario "un alineamiento político abierto" en favor de estos tres países por parte de sus autoridades, continúa.

Las recientes acusaciones públicas contra el empresario Antonio Rullán Dichter, antiguo cónsul honorario de Rusia en Acapulco y al frente, desde hace décadas, de clubes nocturnos en la turística localidad mexicana del océano Pacífico, forman parte del conglomerado de evidencias que menciona el texto. Según el rotativo mexicano 'El Excelsior' citando a fuentes de la inteligencia militar mexicana, la secretaría (Ministerio) de Exteriores, bajo la dirección de la secretaria Alicia Bárcena, canceló el estatus diplomático del empresario debido a que mantenía relaciones con 'Los Rusos', una banda criminal integrada por gentes de habla rusa que se dedica a la venta y distribución de drogas, homicidios y extorsiones.

Fuentes locales han asegurado a EL PERIÓDICO que "nada de esto" le sorprende, ya que se trata de una persona "que prácticamente controla Acapulco y vinculada desde hace años a negocios turbios". Nada más publicarse el informe, Rullán Dichter concedió una rueda de prensa para negar todas las acusaciones y asegurar que su cese por parte del Gobierno mexicano fue simplemente por razones administrativas. Además, difundió en sus redes una fotografía en un acto en la legación rusa que tuvo lugar el 9 de junio con el actual embajador, Nikolái Sofinski, donde, según su versión, recibió el apoyo verbal del diplomático.

Captura de pantalla de la cuenta de Instagram de Antonio Rullán Dichter. / El Periodico

De acuerdo con el reporte, en las relaciones con el crimen organizado que establece cada país mencionado, "aunque converge en la misma lógica subyacente" se emplean tácticas diferentes y revisten características diferentes. En el caso de China, recurre a "la integración institucional y económica, pero beneficiándose de estados con una débil regulación". Una vez identificadas las vulnerabilidades de un Estado latinoamericano, entran en "acción criminales cibernéticos chinos, cooptados por las agencias de inteligencia chinas" que adquieren "información sensible y propiedad intelectual".

Rusia, mayores cotas de agresividad

Con Rusia, todo adquiere mayores cotas de agresividad, brutalidad y coerción, continúa el texto. "Bajo Putin, el Estado no solo ha tolerado el crimen organizado, sino que lo ha absorbido, convirtiendo a actores criminales en armas de la guerra híbrida" en el exterior. Por esta razón, las redes criminales rusas, en los estados de la región donde opera, conceden al Estado "capacidades de sabotaje, contrabando, evasión de sanciones, financiación ilegítima y desestabilización política". Por su parte, Irán, con un potencial menor que China o Rusia, opera "a través de intermediarios y aprovecha los flujos financieros ilícitos" para sortear las sanciones internacionales.

Uno de los elementos mencionados en el informe del CSD y que ejemplifica esta situación es la enorme cantidad de armas de fabricación rusa que circulan en México en manos de los cárteles de narcotraficantes. "Más del 60%" de las armas incautadas proceden del país de Vladímir Putin, y aunque en el texto no se responsabiliza directamente al Estado ruso de este flujo de armas ni se le acusa de controlarlo, sí considera que demuestra que "los canales de suministro vinculados a Rusia pueden fortalecer a los actores criminales locales de manera consistente", asegura El Excelsior. De hecho, continúa la publicación, lanzagranadas propulsadas por cohetes rusos fueron halladas en el arsenal de El Mencho, el presunto narcotraficante abatido en febrero pasado en una vasta operación de las Fuerzas Especiales mexicanas.

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El combate contra la dimensión criminal de las campañas de influencia en Latinoamérica llevada a cabo por actores externos y hasta el momento poco estudiada, es complicado y va a requerir grandes esfuerzos adicionales a los países concernidos, concluye el texto. "Se requiere una reforma de cómo los estados afrontan su seguridad y sus redes de gobernanza", aconsejan los autores. Entre las recomendaciones prácticas, los autores reclaman "integración institucional", ya que las "unidades contra el crimen organizado, las autoridades de la inteligencia financiera y los servicios de seguridad operan en paralelo". Además, se trata además de entender que es un fenómeno de "naturaleza sistémica" manifestaciones individuales".